Detienen a director de centro de menores de Choloma

San Pedro Sula, Honduras.- El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic), capturó a cuatro personas que manejan un albergue de menores en el municipio de Choloma, por suponerlas responsables de delitos relacionados con agresiones contra menores. Entre los detenidos se encuentra Christof Oliver Wittwer, de origen suizo y director del albergue, a quien las autoridades acusan de los delitos de otras agresiones sexuales y tratos degradantes.

De acuerdo con información preliminar, el imputado habría cometido abusos sexuales contra varios menores. Junto a él fueron detenidas su esposa, Petronia Betulia Bautista; la psicóloga Fanny Maribel Tábora; y el maestro de matemáticas Jimmy Emanuel Romero. Según el MP, a estas tres personas se les atribuyen los delitos de omisión de deberes de impedir delitos o promoverlos, así como tratos degradantes. Las capturas se realizaron tras una investigación iniciada el miércoles pasado por el MP, luego de recabar testimonios y otros indicios dentro del centro.