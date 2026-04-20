  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía

Abigail es una de las detenidas por el crimen de la tiktoker Katherine Mejía en Tocoa, Colón. ¿Cuál habría sido su participación en el asesinato de la joven?

  • Actualizado: 20 de abril de 2026 a las 17:10
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
1 de 10

Detalles brindados por la supuesta pareja de Katherine Mejía, identificado como Óscar Adonis, revelan que Abigail es una de las implicadas en el crimen de la tiktoker.

 Foto: Redes sociales
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
2 de 10

Abigail, según confesó Óscar Adonis, era la pareja de “El Barbero” y que el crimen de la tiktoker se originó tras la muerte de este en marzo de 2026.

 Foto: Redes sociales
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
3 de 10

La supuesta pareja de Katherine participó en el crimen, según dijo, bajo amenazas, entregando a la joven a los otros implicados para matarla.

 Foto: Redes sociales
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
4 de 10

Abigail, junto a otra de las detenidas, quien es menor de edad, agarró del cuello a Katherine para que Jeffrey Hernández le cortara el cuello, según confesó Óscar Adonis.

 Foto: Redes sociales
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
5 de 10

“Una de las mujeres detenidas por la muerte de la tiktoker era supuestamente la esposa del barbero fallecido. Esto afianza esa línea investigativa de que se trata de un posible caso de venganza, lo que derivó en la muerte de la joven”, dijo el subcomisario Edgardo Barahona en una entrevista con un medio de comunicación.

 Foto: Redes sociales
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
6 de 10

Según Barahona, “El Barbero” respondía al nombre de Joel Mejía, quien fue ultimado en el mismo municipio del departamento de Colón.

 Foto: Redes sociales
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
7 de 10

Barahona detalló que, según el testimonio del detenido, la tiktoker “habría ordenado previamente el asesinato del barbero porque también sostenía una relación sentimental con él”.

 Foto: Redes sociales
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
8 de 10

Por el testimonio del joven, se maneja que fue precisamente Abigail quien planeó y además participó directamente en el crimen de la joven, por su presunta vinculación en el asesinato de “El Barbero”, aunque las investigaciones continúan para descartar o confirmar esta hipótesis.

 Foto: Redes sociales
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
9 de 10

Según los indicios recabados, la esposa del barbero habría planificado el ataque contra Katherine Mejía tras descubrir la presunta participación de la joven en la muerte de su marido.

 Foto: Redes sociales
Abigail, pareja de “El Barbero”, que supuestamente planeó el crimen de Katherine Mejía
10 de 10

“El asesinato de la joven viene por la muerte del barbero, el esposo de Abigail. Supuestamente mi pareja fue la que lo mandó a matar y por eso fue que le vino la muerte a ella”, sentenció Adonis.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos