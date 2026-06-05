Dan libertad condicional con arresto domiciliario a Francisco Cosenza, exdirector de la Tasa de Seguridad

Miami, Estados Unidos.- La Corte del Distrito Sur de Florida dictó este viernes una sentencia de cinco años de libertad condicional bajo arresto domiciliario contra Francisco Roberto Cosenza Centeno, exdirector de la Tasa de Seguridad de Honduras, tras declararse culpable por delitos relacionados con corrupción y lavado de dinero. La audiencia estaba programada para las 2:00 de la tarde, momento en el que se conoció la decisión judicial sobre el caso que involucra al exfuncionario hondureño, acusado de participar en una red de sobornos vinculada a contratos públicos para la Policía Nacional de Honduras.

Durante el proceso, la Fiscalía de Estados Unidos había solicitado una condena de 10 años de prisión, argumentando la gravedad de los delitos relacionados con conspiración para cometer lavado de activos y transacciones con bienes derivados de actividades ilícitas. Sin embargo, la corte resolvió imponer una pena de libertad condicional con detención domiciliaria por un período de cinco años. Cosenza se declaró culpable en agosto de 2025 ante una corte federal en Miami, aceptando su participación en un esquema que, según las investigaciones, consistía en favorecer contratos financiados con fondos de la Tasa de Seguridad a cambio de recibir sobornos. Las autoridades estadounidenses detallaron que el caso estaba relacionado con contratos para la fabricación de uniformes policiales y otros suministros destinados a la Policía Nacional de Honduras, valorados en más de 10 millones de dólares.