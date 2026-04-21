Frente a una farmacia asesinan a un hombre en el Paseo Liquidámbar de la capital

Tegucigalpa, Honduras.-La mañana de este martes 21 de abril fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre frente a una farmacia ubicada en el Paseo Liquidámbar, en el centro de la capital.

El cuerpo sin vida, hasta el momento, no ha sido identificado, pero se informó que era conocido bajo el alias “Morris”.

En la escena del crimen se encontraron rastros de sangre en los zapatos y manos de la víctima, así como algunas salpicaduras en el portón de la farmacia.