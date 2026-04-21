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Frente a una farmacia asesinan a un hombre en el Paseo Liquidámbar de la capital

El hombre fue identificado únicamente bajo el alias “Morris”; el cuerpo ya fue levantado por Medicina Forense para su respectiva identificación

  • Actualizado: 21 de abril de 2026 a las 07:03
Frente a una farmacia asesinan a un hombre en el Paseo Liquidámbar de la capital

El cuerpo ya fue levantado por Medicina Forense para iniciar con las investigaciones correspondientes.

 Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.-La mañana de este martes 21 de abril fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre frente a una farmacia ubicada en el Paseo Liquidámbar, en el centro de la capital.

El cuerpo sin vida, hasta el momento, no ha sido identificado, pero se informó que era conocido bajo el alias “Morris”.

En la escena del crimen se encontraron rastros de sangre en los zapatos y manos de la víctima, así como algunas salpicaduras en el portón de la farmacia.

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De manera preliminar, se informó que el alias “Morris” habría sido asesinado de varias puñaladas. Sin embargo, será Medicina Forense quien determine las causas de su muerte.

El cadáver del hombre ya fue levantado por las autoridades correspondientes, mientras miembros de la Dirección Nacional de Investigaciones (DPI) se encuentran en la escena para iniciar las pesquisas correspondientes.

Se espera que en las próximas horas se amplíen los detalles, como la identificación de la víctima, el móvil del crimen y la identidad de los implicados.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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