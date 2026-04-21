Salud investiga fallecimiento de tres menores luego de aplicarse sus vacunas en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades sanitarias investigan la muerte de tres menores de edad, luego de que recibieran vacunas correspondientes al esquema nacional de inmunización. Los hechos se registraron en las regiones sanitarias de Choluteca, Atlántida y el Distrito Central; se trata de tres niñas, dos de ellas de seis meses y una de cuatro meses. De acuerdo a la información preliminar, las menores recibieron sus vacunas del esquema nacional de vacunación y posteriormente presentaron reacciones adversas a la vacuna; desde entonces se activaron protocolos de investigación clínica y epidemiológica.

La jefa del Programa Ampliado de Inmunización (PAI), Odalys García, indicó que los casos están siendo analizados como "eventos supuestamente atribuibles a la vacunación e inmunización" (esavi), pero sin que hasta el momento exista evidencia que vincule directamente las vacunas con los fallecimientos. Las autoridades explicaron que ya se cuenta con la trazabilidad completa de las vacunas aplicadas, incluyendo los lotes utilizados, los cuales —según indicaron— fueron almacenados y manejados bajo condiciones adecuadas. Además, se llevan a cabo estudios médicos y forenses, incluyendo autopsias, con el objetivo de determinar si existe una relación de causalidad entre la vacunación y los fallecimientos, o si se trata de eventos coincidentes.