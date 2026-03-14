Más de 46 millones de dólares dará EE UU a Honduras para fortalecer el sistema de salud

Tegucigalpa, Honduras.- Un total de 46.5 millones de dólares (más de 1,200 millones de lempiras) dará el gobierno de Estados Unidos (EEUU) a Honduras para fortalecer el sistema de Salud, mediante el reciente acuerdo que firmaron ambos gobiernos. El viceministro de Salud, Eduardo Midence, explicó que los fondos serán destinados para el fortalecimiento del sistema sanitario, específicamente en el área de vigilancia epidemiológica, la capacidad de los laboratorios y el programa de vacunación. A través del acuerdo se busca mejorar la capacidad de respuesta del sistema sanitario nacional para responder ante brotes de enfermedades. En ese sentido, se prevé la contratación de personal de salud como, médicos especialistas, enfermeros, técnicos en enfermería, enfermeros profesionales, doctores en microbiología, entre otros.

La contratación del personal es con el objetivo de fortalecer el sistema de vigilancia, de alerta temprana, los equipos de respuesta rápida ante un brote eventual de alguna enfermedad. "Con este tema del brote que tenemos de sarampión en la región de las Américas, Estados Unidos viene a aportar a nuestro sistema de salud para volverlo mucho más seguro y mucho más fuerte", recalcó el funcionario. Añadió que "no solamente es contratación de recursos humanos, sino el fortalecimiento de nuestros laboratorios, el fortalecimiento de nuestro sistema de vacunación". Midence indicó que además de la contratación el apoyo financiero de Estados Unidos será destinado al fortalecimiento de laboratorios, compra de vacunas, capacitación del personal sobre todo ahora que la región enfrenta un brote de sarampión. Aunque el país hasta la fecha no registra casos, las autoridades sanitarias fortalecen las medidas para evitar que la enfermedad ingrese al territorio, entre ellas la vigilancia epidemiológica en los puntos de entrada aérea, terrestre y marítima del país, así como el despliegue de brigadas de vacunación. Midence señaló que Honduras se prepara para desarrollar una jornada nacional de vacunación, que contará con el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Estamos construyendo el camino para retomar el liderazgo que Honduras tenía en vacunación en la región. Honduras será sede de la jornada nacional de vacunación de las Américas", detalló.