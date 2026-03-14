¿Por qué se repetirán las elecciones este domingo 15 de marzo en Guanaja?

Islas de la Bahía, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que este domingo -15 de marzo- se repetirán las elecciones en el municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del sufragio y la transparencia del proceso democrático.
La decisión se tomó luego de que en el proceso electoral anterior se registrara un empate entre los candidatos a alcaldes Sheray Borden, del Partido Nacional (PN), y Dion Kelly, del Partido Liberal (PL). Ambos aspirantes obtuvieron exactamente 1,404 votos.
De acuerdo con el organismo electoral, la nueva jornada contará con una carga electoral de 4,211 ciudadanos habilitados para ejercer el voto en el municipio.
Para el desarrollo del proceso se habilitarán 13 Juntas Receptoras de Votos (JRV), distribuidas en cuatro centros educativos del municipio.
Los centros de votación designados son la Escuela Cristóbal Colón, la Escuela José Trinidad Cabañas, la Escuela José Cecilio del Valle y la Escuela Modesto Rodas.
Según el cronograma del CNE, la jornada electoral iniciará a las 7:00 de la mañana, momento en el que se abrirán los centros de votación para recibir a los ciudadanos que acudirán a ejercer su derecho al voto.
Cabe recordar que, durante el proceso logístico anterior, las autoridades también enfrentaron obstáculos relacionados con el traslado del material electoral.
El problema giró en torno a algunas tomas registradas en la pista aérea que impidieron el aterrizaje de la avioneta encargada de transportarlo.
Las autoridades electorales señalaron que el objetivo de esta repetición es asegurar que el proceso concluya con un resultado definitivo que permita definir a la autoridad municipal electa.