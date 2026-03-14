¿Por qué se repetirán las elecciones este domingo 15 de marzo en Guanaja?

Islas de la Bahía, Honduras.- El Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que este domingo -15 de marzo- se repetirán las elecciones en el municipio de Guanaja, departamento de Islas de la Bahía, con el objetivo de garantizar el pleno ejercicio del sufragio y la transparencia del proceso democrático.

La decisión se tomó luego de que en el proceso electoral anterior se registrara un empate entre los candidatos a alcaldes Sheray Borden, del Partido Nacional (PN), y Dion Kelly, del Partido Liberal (PL). Ambos aspirantes obtuvieron exactamente 1,404 votos.

De acuerdo con el organismo electoral, la nueva jornada contará con una carga electoral de 4,211 ciudadanos habilitados para ejercer el voto en el municipio.