TJE pide al CNE repetir elecciones en alcaldía tras empate técnico en Guanaja

Islas de la Bahía, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ordenó repetir los comicios en un plazo máximo de 20 días en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, tras existir un empate en la elección de la Corporación Municipal.
La decisión se adoptó tras analizar un recurso de apelación presentado por la candidata del Partido Liberal (PL), Kristen Sheray Borden Bush, quien denunció inconsistencias en varias Juntas Receptoras de Votos (JRV) y solicitó un recuento jurisdiccional.
Durante el proceso, el TJE verificó actas, revisó los agravios y autorizó un recuento parcial, concluyendo que los resultados entre los candidatos en contienda quedaron igualados, lo que impide adjudicar el cargo conforme a la legislación electoral vigente.
Ambos aspirantes sacaron 1,404 votos.
En su resolución, el Tribunal señaló que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no resolvió de fondo la solicitud de revisión antes de emitir la declaratoria oficial de resultados, lo que vulneró el derecho de petición y el debido proceso.
Asimismo, el TJE concluyó que la falta de revisión oportuna de las inconsistencias denunciadas afectó derechos políticos fundamentales, tanto de la candidata recurrente como de los ciudadanos del municipio.
Ante el empate confirmado, el Tribunal ordenó repetir la elección municipal en Guanaja, realizar la nueva votación dentro de los próximos 20 días y notificar al CNE para que organice el proceso de manera inmediata.
La sentencia fue emitida por unanimidad de votos del Tribunal y establece que, una vez constatado el empate, el CNE debe convocar nuevamente a las urnas entre los candidatos empatados, tal como lo establece la normativa electoral.