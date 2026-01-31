TJE pide al CNE repetir elecciones en alcaldía tras empate técnico en Guanaja

Islas de la Bahía, Honduras.- El Tribunal de Justicia Electoral (TJE) ordenó repetir los comicios en un plazo máximo de 20 días en el municipio de Guanaja, Islas de la Bahía, tras existir un empate en la elección de la Corporación Municipal.

La decisión se adoptó tras analizar un recurso de apelación presentado por la candidata del Partido Liberal (PL), Kristen Sheray Borden Bush, quien denunció inconsistencias en varias Juntas Receptoras de Votos (JRV) y solicitó un recuento jurisdiccional.

Durante el proceso, el TJE verificó actas, revisó los agravios y autorizó un recuento parcial, concluyendo que los resultados entre los candidatos en contienda quedaron igualados, lo que impide adjudicar el cargo conforme a la legislación electoral vigente.

Ambos aspirantes sacaron 1,404 votos.