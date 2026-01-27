Jorge Aldana sobre la alcaldía: “No podemos entregar lo que ya nos robaron”

Tegucigalpa, Honduras.- El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, afirmó que no está en sus manos entregar la municipalidad de la capital, ya que, según él, no puede "entregar lo que ya nos robaron".
Aldana sostuvo que su postura responde a una decisión política que debe ser coherente con las acciones que ha venido tomando junto a su partido y otros sectores, con el objetivo de sentar un precedente en defensa de lo que considera la voluntad popular.
“No podemos entregar lo que ya nos robaron; se robaron las elecciones”, aseguró Aldana, al insistir en que fue él quien obtuvo la victoria en los comicios municipales del Distrito Central.
El edil explicó que la única garantía para resolver el conflicto es que la CSJ emita una resolución sobre los recursos presentados, razón por la cual afirmó que se mantiene a la espera de decisiones políticas y judiciales, tras dialogar con la coordinación de su partido, líderes partidarios y representantes de la sociedad civil.
Aldana aclaró que su postura no responde a una actitud de confrontación personal y aseguró que no mantiene enemistad con Juan Diego Zelaya, a quien dijo respetar, al igual que a su familia. No obstante, recalcó que el afecto personal no puede estar por encima de la justicia y la democracia.
Asimismo, señaló que su movimiento no es intransigente y que la lucha que encabeza se ha planteado de forma coherente y respetuosa de la ley y del derecho, adelantando que en las próximas horas o días anunciará los pasos a seguir.
Juan Diego Zelaya fue declarado ganador de la alcaldía del Distrito Central y ya se juramentó en un acto oficial, mientras el conflicto electoral continúa a la espera de un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia.