Jorge Aldana sobre la alcaldía: “No podemos entregar lo que ya nos robaron”

Tegucigalpa, Honduras.- El exalcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, afirmó que no está en sus manos entregar la municipalidad de la capital, ya que, según él, no puede "entregar lo que ya nos robaron".

Aldana sostuvo que su postura responde a una decisión política que debe ser coherente con las acciones que ha venido tomando junto a su partido y otros sectores, con el objetivo de sentar un precedente en defensa de lo que considera la voluntad popular.

“No podemos entregar lo que ya nos robaron; se robaron las elecciones”, aseguró Aldana, al insistir en que fue él quien obtuvo la victoria en los comicios municipales del Distrito Central.