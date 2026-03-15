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Así está quedando el Estadio Nacional de Tegucigalpa con la nueva fachada y letrero

El Estadio Nacional se está convirtiendo en uno de los mejores en Centroamérica y así luce actualmente

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 14:28
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El Estadio Nacional de Tegucigalpa luce una nueva cara con la fachada y el letrero que le están colocando. Estas son las últimas imágenes del recinto capitalino que luce irreconocible.

Fotos: Cortesía redes
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En el sector de preferencia, por fuera, el Nacional tiene una nueva imagen y es donde se construyeron locales comerciales para que sea como un centro comercial.

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En este sector se va a colocar un rótulo para el nombre del recinto, aunque ya tiene uno por el sector de camerinos. Las obras fueron comenzadas en el pasado gobierno.

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Estadio José de la Paz Herrera es el nombre que se le está colocando al recinto capitalino en la fachada del sector de preferencia.

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El centro comercial estará ubicado principalmente bajo las graderías del sector de Sol Centro, conectando con las localidades de Sol Sur y Sol Norte.

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El proyecto comercial contempla 53 locales, distribuidos en dos niveles: 35 en el primer nivel y 18 en el segundo, con accesos directos desde la gradería.

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La inversión total destinada a esta tercera etapa de la remodelación, que incluye el mall, graderías y otros trabajos, es de aproximadamente 70 millones de lempiras.

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Poco a poco se le están colocando las letras para que sea identificado como Estadio José de la Paz Herrera, en honor el DT que clasificó a Honduras a su primer Mundial en España 82.

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El Nacional ha recibido diversas remodelaciones y la primera fue su grama que pasó a ser híbrida a costo mayor de los 30 millones de lempiras.

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Así luce actualmente el estadio que sigue en obras y siendo actualmente el mejor recinto del país y uno de los mejores en Centroamérica.

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