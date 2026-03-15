Así está quedando el Estadio Nacional de Tegucigalpa con la nueva fachada y letrero

El Estadio Nacional de Tegucigalpa luce una nueva cara con la fachada y el letrero que le están colocando. Estas son las últimas imágenes del recinto capitalino que luce irreconocible.
En el sector de preferencia, por fuera, el Nacional tiene una nueva imagen y es donde se construyeron locales comerciales para que sea como un centro comercial.
En este sector se va a colocar un rótulo para el nombre del recinto, aunque ya tiene uno por el sector de camerinos. Las obras fueron comenzadas en el pasado gobierno.
Estadio José de la Paz Herrera es el nombre que se le está colocando al recinto capitalino en la fachada del sector de preferencia.
El centro comercial estará ubicado principalmente bajo las graderías del sector de Sol Centro, conectando con las localidades de Sol Sur y Sol Norte.
El proyecto comercial contempla 53 locales, distribuidos en dos niveles: 35 en el primer nivel y 18 en el segundo, con accesos directos desde la gradería.
La inversión total destinada a esta tercera etapa de la remodelación, que incluye el mall, graderías y otros trabajos, es de aproximadamente 70 millones de lempiras.
Poco a poco se le están colocando las letras para que sea identificado como Estadio José de la Paz Herrera, en honor el DT que clasificó a Honduras a su primer Mundial en España 82.
El Nacional ha recibido diversas remodelaciones y la primera fue su grama que pasó a ser híbrida a costo mayor de los 30 millones de lempiras.
Así luce actualmente el estadio que sigue en obras y siendo actualmente el mejor recinto del país y uno de los mejores en Centroamérica.