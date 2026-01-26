Parque La Concordia: un histórico espacio cultural en el olvido por décadas

Tegucigalpa, Honduras.- El histórico Parque La Concordia, uno de los pocos espacios de la capital hondureña donde se exhiben esculturas para recordar a los mayas se encuentra en el abandono, mostrando deterioro en su infraestructura y falta de seguridad para los visitantes.
Construido como un parque cultural y educativo, La Concordia es reconocida por ser patrimonio de la ciudad. Sin embargo, hoy sus esculturas muestran grietas y señales de desgaste por la falta de mantenimiento de las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central.
"Antes veníamos con los niños a conocer nuestra historia. Hoy el parque está lleno de basura y ya no es seguro caminar por aquí", señala doña Margarita Hernández, quien visita el espacio.
El muro perimetral, que alguna vez protegió el parque, está parcialmente destruido desde que un caída chocó contra él
“Se han perdido límites y protección; ahora cualquiera puede entrar y hasta tirar basura como si fuera un botadero clandestino”, comentó Carlos Martínez, quien transitaba por el parque.
El abandono ha traído consigo problemas de seguridad. Vecinos reportan consumo de alcohol, drogas y actividades ilícitas dentro del parque, lo que lo convierte en un lugar de riesgo para niños y adultos mayores.
Vecinos solicitan a las nuevas autoridades de vigilancia, campañas de limpieza y restauración con actividades culturales periódicas que recuperan el valor histórico del parque.
Mientras tanto, La Concordia sigue siendo un espacio en abandono que contrasta con su riqueza patrimonial. “No podemos dejar que nuestro patrimonio desaparezca”, concluye Margarita Hernández.
Décadas atrás, el parque era escenario de talleres educativos, visitas escolares y actividades culturales que promovían la identidad local y la conservación del legado maya. Hoy, solo quedan estelas que luchan por sobrevivir entre la basura y el descubierto .
Capitalinos insisten en que la restauración del Parque La Concordia no puede esperar más. La combinación de falta de seguridad, deterioro físico y ausencia de vigilancia amenaza con convertir este espacio en un recuerdo perdido.
El parque La Concordia es un símbolo de identidad cultural y un espacio educativo que merece atención inmediata.