Parque La Concordia, patrimonio de Tegucigalpa, en abandono y en espera de la alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.—Al entrar al Parque La Concordia, lo primero que sorprende no es la historia que guarda, sino el silencio por el abandono.

Los senderos, agrietados y cubiertos de basura, muestran que el tiempo ha ido borrando el cuidado que otrora recibió este espacio.

Las peceras, que albergaban tortugas y otros animales, hoy están vacías; las réplicas de estelas y monumentos Mayas, que en otras épocas fueron motivo de orgullo y fotografías, ahora permanecen solas, rodeadas de maleza y desechos.

Fundado en 1883 como parque Bográn, fue un espacio para que los capitalinos disfrutaran de conciertos, paseos bajo la sombra de árboles centenarios y fuentes donde los visitantes refrescaban sus días.

Aunque no fue el único nombre que recibió, ya que en 1939, con la instalación de las réplicas de estelas y monumentos de la civilización maya, el parque adquirió un nuevo nombre: Jardín Maya.

Desde entonces, se fue ese rincón donde la historia y la cultura se mezclaban con la vida cotidiana de la antigua Tegucigalpa.