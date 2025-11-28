Parque La Concordia, patrimonio de Tegucigalpa, en abandono y en espera de la alcaldía

Tegucigalpa, Honduras.—Al entrar al Parque La Concordia, lo primero que sorprende no es la historia que guarda, sino el silencio por el abandono.
Los senderos, agrietados y cubiertos de basura, muestran que el tiempo ha ido borrando el cuidado que otrora recibió este espacio.
Las peceras, que albergaban tortugas y otros animales, hoy están vacías; las réplicas de estelas y monumentos Mayas, que en otras épocas fueron motivo de orgullo y fotografías, ahora permanecen solas, rodeadas de maleza y desechos.
Fundado en 1883 como parque Bográn, fue un espacio para que los capitalinos disfrutaran de conciertos, paseos bajo la sombra de árboles centenarios y fuentes donde los visitantes refrescaban sus días.
Aunque no fue el único nombre que recibió, ya que en 1939, con la instalación de las réplicas de estelas y monumentos de la civilización maya, el parque adquirió un nuevo nombre: Jardín Maya.
Desde entonces, se fue ese rincón donde la historia y la cultura se mezclaban con la vida cotidiana de la antigua Tegucigalpa.
“Solo los recuerdos quedan. Nada que ver con los años 70. Era mi lugar favorito”, dice Carlos Martínez, un vecino, mientras camina por uno de los senderos.
Y mientras avanza señala uno de los tanques vacíos: “Me encantaba venir aquí de niño, ver los animalitos, sentarme en los bancos y contemplar todo... ahora esto está muerto”.
El abandono no es solo físico. La seguridad del parque también es precaria, no hay guardias, y el muro perimetral permanece derribado desde hace casi dos años tras un accidente vehicular, y dentro del Jardín Maya, los visitantes son pocos y cautelosos.
La basura se acumula en las esquinas y algunos rincones se han convertido en improvisados botaderos. La sensación es de un espacio suspendido entre la memoria y la desidia.
Caminar por La Concordia es leer la historia de Tegucigalpa en cada detalle. Entre los árboles, aún se perciben los vestigios de tardes en familia y encuentros comunitarios.
Los bancos que alguna vez recibieron las charlas y los juegos de azar permanecen vacíos, algunos con la pintura descascarada.
Las estelas mayas, con sus grabados que evocan la cultura ancestral, parecen mirar a quienes las recorren y preguntar por qué fueron olvidadas.
El parque refleja la importancia de preservar los espacios públicos históricos, de mantener viva la memoria de Tegucigalpa y de reconocer su valor cultural.
Y a través de EL HERALDO, de la sección Metro, vecinos y capitalinos han solicitado más de una vez al alcalde Jorge Aldana la restauración de La Concordia.
Sin embargo, el edil sigue con los oídos sordos, ya que la capacidad de respuesta ha sido insuficiente.
Mientras tanto, el parque sigue allí, esperando, silencioso, a que alguien lo rescate. Recuperarlo no sería solo reparar un espacio, sería devolverle vida a un patrimonio histórico, devolverle orgullo a Tegucigalpa y rescatar un rincón que conecta la nostalgia y el presente