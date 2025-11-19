El emblemático Central Vicente Cáceres entrega 700 nuevos profesionales

Las ceremonias de graduación en el popular y emblemático Instituto Central Vicente Cáceres se desarrollarán en tres días debido a la gran cantidad de graduandos: el 19, 20 y 21 de noviembre.
Entre risas, flores y nostalgia, cientos de estudiantes del llamado simplemente Instituto Central de la capital recibieron sus títulos de Bachillerato.
El instituto de más de 147 años en funcionamiento, las risas y recuerdos reinaban en medio de la nostalgia que en voz alta expresaban los graduandos, que con títulos en mano y corazónes aliviados podían decir con firmeza: "lo logramos".
"Del Instituto Vicente Cáceres egresan futuros abogados, incluso futuros presidentes, este es el mejor colegio que existe porque tuvimos la mejor educación, los mejores maestros y los mejores eventos", aseguraban los egresados.
Con más de dos meses de antelación el instituto capitalino se preparó para recibir a más de mil personas por ceremonia de graduación.
Las ceremonias estarán divididas por los bachilleratos que van desde Ciencias y Letras hasta Asistentes Ejecutivos Bilingües
Directivos del colegio aseguraron que su deseo es ver jóvenes exitosos en el plano laboral y estudiantil.
Mientras tanto, los padres de familia aseguraban sentirse agradecidos y llenos de emoción al presenciar los logros de sus hijos e hijas.
Los títulos de graduación van cargados de sueños y expectativas laborales o de formación universitaria que en un futuro cercano puedan ser una realidad palpable.
Madres y alumnos lucieron su mejor pose y sonrisa para inmortalizar el logro profesional que les abre puertas al mercado laboral o académico en las universidades de la capital.