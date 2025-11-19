En fotos: así luce la torre más alta de Tegucigalpa y Honduras

Con sus 136 metros de altitud, la Torre Atlas, desarrollada por Grupo Celaque, es el edificio más alto de Honduras, Guatemala y El Salvador, según sus ejecutores. La que ofrece una hermosa vista panorámica.
La estructura cuenta con 42 pisos entra en la categoría de rascacielos y está diseñado para ser un edificio de uso mixto, con áreas para comercio, residencias, clínicas y oficinas
Con su moderna arquitectura refleja una tendencia global en los novedosos edificios verticales en la capital hondureña, que buscan integrar varias actividades para maximizar la funcionalidad de los espacios.
En Centroamérica, la vistosa construcción de rascacielos se ha convertido en una muestra del progreso urbano y económico.
Mediante las grandes y novedosas estructuras se apuesta a maximizar y utilizar la construcción vertical como un arma de orden y estética en las grandes capitales.
La imponente Torre Atlas comenzó a ser construida en 2018, sin embargo, fue siete años después que, finalmente está abierta al público
Expertos aseguran que la verticalidad es la respuesta a la necesidad de adaptarse a la escasez de espacio y al dinamismo económico donde el cielo será el límite de nuevos espacios
Urbanistas aseguran que en países desarrollados se consideran rascacielos a partir de los 150 metros, mientras que en países en vías de desarrollo, como los del Triángulo Norte, el rango se reduce a 100-150 metros.
Por su parte, la vistosa Torre Atlas cuenta con espacios adecuados a áreas verdes de convivencia, entre los compradores y residentes del circuito.
Construcciones como la Torre Atlas y otras más que están en proceso son el reflejo de la transformación de las construcciones a nivel mundial.