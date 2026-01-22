Jorge Aldana: “No vamos a entregar el gobierno si no cuentan los votos”

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde Jorge Aldana cuestionó el proceso electoral y la declaratoria de resultados, al afirmar que no se puede proclamar un ganador sin contar los votos, y pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolver a favor de la democracia y la voluntad popular.
En un Cabildo Abierto, organizado en el plantel de la 21 de octubre, Aldana presentó el informe de rendición de cuentas por parte de su administración y aprovechó para anunciar que no entregará la municipalidad si no cuentan todos los votos.
“Esta elección la ganamos desde los primeros conteos del TREP, se cayó el sistema y cuando volvió seguíamos ganando, todos lo vimos”, expresó Aldana.
El edil criticó que, a su criterio, las autoridades electorales se negaron a realizar el escrutinio. “Todos vimos que las autoridades electorales decidieron no contar los votos y yo les pregunto: ¿en qué parte del mundo se declara un ganador de una elección sin contar los votos?
Aldana sostuvo que la negativa al conteo se repitió en distintas instancias. “Se negaron a contar los votos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se negaron a contar los votos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y ahora estamos a unos días de saber si la máxima autoridad de impartición de justicia se pone del lado de la verdad y la democracia o de la mentira y el fraude electoral”, afirmó.
En ese sentido, hizo un llamado directo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “No pongan en riesgo al pueblo hondureño, no pongan en riesgo la paz, denle legitimidad al próximo gobierno municipal”, manifestó.
El alcalde advirtió que no desistirá de su demanda. “No vamos a parar de luchar hasta que se haga justicia, no vamos a dejar de luchar hasta que se cuenten los votos”, reiteró.
Aldana también dijo estar consciente de las consecuencias políticas y personales que podría enfrentar. “Sé que esto traerá consecuencias, intentarán destruirme políticamente, me van a inventar de todo, son capaces de meterme preso o hasta de quitarme la vida”, expresó.
Finalmente, aseguró que su postura se basa en la convicción de haber ganado la elección. “Tenemos la razón por que ganamos y estamos dispuestos a defender la verdad. ¿De qué sirve que nos convoquen a elecciones si no van a respetar nuestra voluntad?”, cuestionó.
El edil convocó a sus simpatizantes a permanecer en el plantel donde se mantienen concentrados, hasta que la CSJ resuelva la petición para que se cuenten los votos.
Cabe destacar que, el próximo domingo 25 de enero, se ejecutará la instalación del nuevo Congreso Nacional y la transición oficial de todas las municipalidades, por lo que, solo quedan tres días para que la CSJ pueda emitir una resolución sobre la petición de Aldana.