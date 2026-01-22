Jorge Aldana: “No vamos a entregar el gobierno si no cuentan los votos”

Tegucigalpa, Honduras.- El alcalde Jorge Aldana cuestionó el proceso electoral y la declaratoria de resultados, al afirmar que no se puede proclamar un ganador sin contar los votos, y pidió a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) resolver a favor de la democracia y la voluntad popular. En un Cabildo Abierto, organizado en el plantel de la 21 de octubre, Aldana presentó el informe de rendición de cuentas por parte de su administración y aprovechó para anunciar que no entregará la municipalidad si no cuentan todos los votos. “Esta elección la ganamos desde los primeros conteos del TREP, se cayó el sistema y cuando volvió seguíamos ganando, todos lo vimos”, expresó Aldana.

El edil criticó que, a su criterio, las autoridades electorales se negaron a realizar el escrutinio. "Todos vimos que las autoridades electorales decidieron no contar los votos y yo les pregunto: ¿en qué parte del mundo se declara un ganador de una elección sin contar los votos? Aldana sostuvo que la negativa al conteo se repitió en distintas instancias. "Se negaron a contar los votos en el Consejo Nacional Electoral (CNE), se negaron a contar los votos en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y ahora estamos a unos días de saber si la máxima autoridad de impartición de justicia se pone del lado de la verdad y la democracia o de la mentira y el fraude electoral", afirmó. En ese sentido, hizo un llamado directo a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). "No pongan en riesgo al pueblo hondureño, no pongan en riesgo la paz, denle legitimidad al próximo gobierno municipal", manifestó. El alcalde advirtió que no desistirá de su demanda. "No vamos a parar de luchar hasta que se haga justicia, no vamos a dejar de luchar hasta que se cuenten los votos", reiteró.