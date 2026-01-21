Binomios caninos forman parte del blindaje del Congreso Nacional

Los bajos de Congreso Nacional permanecen bajo un estricto resguardo policial y militar, incluyendo binomios caninos (perro y su guía humano), durante este miércoles 21 de enero, con la finalidad de garantizar el orden y la seguridad durante el desarrollo de la elección de la Junta Directiva preliminar.
Desde tempranas estos equipos especializados patrullan con atención cada rincón del perímetro, con la finalidad de evitar posibles incidentes.
Aunque a la presencia de los caninos que forman parte de las fuerzas de seguridad se sumó la de este intrépido perrito, bautizado por los presentes como "Spike", quien debidamente "acreditado" con un gafete que dice "seguridad interna", se coló hacia los bajos del Congreso Nacional.
La imagen de este "chuchito" ha causado risas y ternura en redes sociales, donde ya se ha vuelto viral en medio del ambiente de tensión democrática que se vive en el país.
Mientras tanto, las bancadas del Partido Nacional y del Partido Liberal se encuentran en un "compás de espera", previo a la elección de la Junta Directiva.
Una comisión designada por el Partido Nacional y una comisión del Partido Liberal se encuentran reunidas en busca de consensos en torno al proceso en el Legislativo.
La sesión que estaba prevista para las 9:00 a.m. se pospuso para la 1:00 p.m. para luego volverse a reprogramar para las 3:00 de la tarde, según lo anunciado por el ministro de gobernación, Tomás Vaquero.
La población se encuentra a la expectativa de lo que pasará tras concluida la reunión entre bancadas, pues los liberales quieren a su representante Jorge Cálix como el nuevo presidente del CN, mientras que los nacionalistas aspiran a que Zambrano sea el que presida ese cargo.
"Esperamos que el día de hoy ya exista humo blanco y que se pueda elegir, un presidente, un vicepresidente y un secretario de manera provisional para que dentro de dos días ya elijamos toda la Junta Directiva en propiedad", manifestó el diputado del Partido Nacional, Antonio Rivera.
Mientras tanto, las autoridades policiales continúa resguardando la seguridad en el Hemiciclo Legislativo y sus alrededores, a la espera de que se concrete la elección de la Junta Directiva provisional.