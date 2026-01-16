Jorge Aldana: “Ese préstamo de L 11,000 millones ya había sido tramitado y nos fue entregado antes de las elecciones"

Tegucigalpa, Honduras.-El alcalde del Distrito Central, Jorge Aldana, explicó el origen de la deuda municipal que asciende a 11,000 millones de lempiras, que el edil electo Juan Diego Zelaya afirmó que recibirá. Aldana aseguró en el foro Frente a Frente que los préstamos cuestionados no fueron adquiridos de forma improvisada ni con fines electorales, sino que responden a procesos administrativos de largo plazo propios de la gestión pública. En referencia a los 11,000 millones de lempiras afirmó que fueron desembolsados días antes de las elecciones y fue enfático al señalar: “Y estos 11,000 millones de lempiras que nos fueron entregados en efecto días antes de las elecciones, no es que los sacamos para ese momento. Si es para sacar un préstamo, usted lleva trámites, trámites, trámites, que salió en ese momento en otra condición”. Aclaró además que los recursos no pertenecen a una persona, sino a la institución municipal: “Ese no es dinero mío, ese es dinero de la institución”.

El alcalde recordó un precedente ocurrido en la administración anterior. "Cuando ganamos las elecciones pasadas, las elecciones fueron en noviembre, y le entregaron un préstamo de 850 millones a la exalcaldía de Asfura en diciembre, una vez habiendo perdido las elecciones", expresó, subrayando que nunca cuestionó ese hecho porque comprendía que se trataba de un trámite iniciado con antelación. "No es criticable porque yo sé que no es que lo pidió después de las elecciones. Es un trámite que viene de tiempo para resolver temas municipales", añadió. Aldana insistió en que su gestión no recurrió al endeudamiento sin planificación y aseguró que se tomaron medidas responsables para manejar las finanzas municipales. "Nosotros hemos buscado recursos nuevos, hemos sacado deuda a corto plazo y lo hemos pagado en seis meses. Hemos ido trabajando donde hay recaudo, pagamos deuda. Así hemos venido jugándola para poder sobrevivir financieramente", explicó. Asimismo, destacó el respaldo de la banca nacional para enfrentar la crisis económica de la capital. "En los últimos dos años trabajamos con la Banca Nacional, (...) a quienes agradezco el respaldo a pesar de tanta dificultad, para poder dar una solución a la problemática de la ciudad", afirmó. El alcalde identificó la crisis financiera como el principal problema del Distrito Central y defendió los esfuerzos de su administración por mejorar los ingresos propios. "Hoy nosotros no nos hemos quedado de brazos cruzados solo esperando pedir dinero prestado. Hemos fortalecido el músculo de recaudo y hemos elevado el recaudo en casi un 30% en estos cuatro años", indicó.