Rosa Byrne y Renate Reinsve, las primeras en llegar a la alfombra roja de los Oscar 2026

Estados Unidos.- Las actrices Rose Byrne, Felicity Jones y Renate Reinsve han sido algunas de las primeras en pisar la alfombra roja de los Óscar, con diseños de Dior, Prada y Louis Vuitton.

Byrne, una de las nominadas de la noche -por su trabajo en 'If I Had Legs I'd Kick You'-, ha lucido un diseño negro de Jonathan W. Anderson con preciosos bordados florales y escote palabra de honor, acompañado de un estilismo que evocaba el Hollywood más clásico, con labios rojos y recogido bajo.

También con un guiño al cine clásico, la actriz noruega Renate Reinsve, también candidata al Óscar, por 'Sentimental Value', que ha apostado por el rojo con un diseño de Louis Vuitton y una pronunciada apertura lateral y una cola geométrica que le dificultaba caminar.