Excluidos del beneficio: ¿Quiénes podrán aplicar al subsidio de la ENEE?

Fue la expresidenta Xiomara Castro quien estableció el subsidio de energía gratis para familias, el cual está dirigido a hogares con un consumo eléctrico mensual igual o inferior a 150 kWh.
El subsidio se aplicaba sin distinción a los hogares cuyo consumo fuera de 150 kWh o menos al mes. El beneficio no aplicaba para personas que tuvieran más de un contador a su nombre.
Se incluía a familias de bajos ingresos, pero también a personas que residían en zonas consideradas de alta plusvalía, siempre y cuando tuvieran un solo contador residencial activo a su nombre y consumieran menos de 150 kWh.
Pero tras el ingreso del nuevo gobierno hay un nuevo aspecto a focalizar. ¿Quiénes podrán aplicar a este subsidio? La Empresa Nacional de Energía Eléctrica realizará una reestructuración de su política de beneficios, incluyendo la revisión del subsidio.
Las autoridades del sector energético han confirmado que iniciarán un proceso de focalización para revisar el subsidio otorgado por la administración anterior, el cual ha sido calificado como “indiscriminado” por su falta de rigor socioeconómico en la asignación de fondos públicos.
Actualmente, el Estado subsidia el consumo eléctrico de unas 900,000 familias de un universo total de 2.2 millones de clientes que tiene la empresa estatal.
Sin embargo, auditorías preliminares han detectado que una parte considerable de estos beneficiarios no cumple con el perfil de vulnerabilidad necesario, incluyendo residentes de colonias con altos ingresos.
"Estamos subsidiando a mucha gente que no está en el perfil socioeconómico para recibirlo; por ejemplo, colonias como Las Lomas o zonas de buen ingreso reciben el subsidio y eso va a desaparecer", advirtió Eduardo Oviedo, secretario de Energía y gerente interino de la ENEE.
El subsidio ahora solo será aplicable para personas consideradas de bajos ingresos, es decir, los hogares más pobres.
El gobierno realiza revisiones para asegurar que el beneficio llegue solo a los hogares que realmente lo necesitan, ajustando la focalización para evitar el subsidio en sectores residenciales de alta plusvalía.