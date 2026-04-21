Seguridad lanza estrategia contra grupos criminales: "Ahora vamos a perseguir sus bienes"

Tegucigalpa, Honduras.- El secretario de Seguridad, Gerzon Velásquez, presentó este martes 21 de abril en Tegucigalpa una nueva estrategia orientada a fortalecer la seguridad ciudadana en Honduras, con un enfoque directo en la lucha contra las estructuras criminales que tanto afectan a la población. Durante una conferencia, el funcionario explicó que el plan no solo continuará con acciones policiales tradicionales -como capturas e incautaciones-, sino que irá más allá al atacar las finanzas de los grupos delictivos. “Hemos visto sendas operaciones con grandes resultados que arrestan personas, incautan armas e instrumentos de delitos; ahora vamos a perseguir sus bienes, sus cuentas y capacidades logísticas con las que cuentan para cometer sus actividades”, enfatizó.

Velásquez detalló que uno de los ejes centrales será debilitar la economía de estas organizaciones, una medida que busca reducir su capacidad operativa y de expansión en el territorio nacional. En ese sentido, subrayó que el combate al crimen organizado debe ser integral y sostenido. La estrategia también incorpora un componente de focalización territorial, con operaciones dirigidas a zonas específicas con alta incidencia delictiva, así como acciones de prevención intersectorial. “No vamos a seguir haciendo operativos para que nos tomen la foto”, puntualizó, al referirse a la necesidad de intervenciones más efectivas y con resultados medibles.

Otro de los puntos abordados por el titular de Seguridad es la atención a la siniestralidad vial, que calificó como una problemática que no termina en Honduras. Según indicó, los accidentes de tránsito no solo están generando luto en las familias hondureñas, sino que además están presionando al sistema de salud debido al incremento de personas lesionadas. "La siniestralidad vial está generando una crisis en el sistema de salud por la estela de personas lesionadas que van a colapsar los hospitales", amplió Velásquez.