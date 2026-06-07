Los obstáculos de EEUU a Selección de Irán previo al Mundial United 2026

El contingente iraní arribó sobre las 5:00 horas local (11 GMT) al Aeropuerto Internacional de Tijuana y después de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunciase el sábado que quince integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar a EEUU a poco más de una semana de su debut en el Mundial.