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Los obstáculos de EEUU a Selección de Irán previo al Mundial United 2026

La selección de Irán viajó a Tijuana, México, a días de su debut en el Mundial United 2026, pese a que todavía no tienen autorización para el ingreso de toda su plantilla a Estados Unidos

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 09:49
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La selección de Irán viajó a Tijuana, México, a días de su debut en el Mundial United 2026, pese a que todavía no tienen autorización para el ingreso de toda su plantilla a Estados Unidos

 Fotos: EFE
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La selección de Irán llegó la madrugada de este domingo a la ciudad mexicana de Tijuana, donde establecerá su centro de operaciones durante el Mundial por las trabas logísticas y diplomáticas de Washington.

 IRAN SOCCER FEDERATION / HO / EFE
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El contingente iraní arribó sobre las 5:00 horas local (11 GMT) al Aeropuerto Internacional de Tijuana y después de que el embajador iraní en México, Abolfazl Pasandideh, denunciase el sábado que quince integrantes de la selección, miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar a EEUU a poco más de una semana de su debut en el Mundial.

 Joebeth Terríquex / EFE
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Desde la terminal aérea, jugadores, integrantes del cuerpo técnico y personal de apoyo, quienes no hicieron declaraciones, se trasladaron a su lugar de concentración en esta ciudad en la frontera entre México con EEUU.

 Joebeth Terríquez / EFE
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De acuerdo con el funcionario iraní, quienes sí obtuvieron autorización migratoria "cuentan con permisos limitados que les permiten ingresar únicamente durante el tiempo necesario para disputar los encuentros y abandonar el país ese mismo día".

 Joebeth Terríquez / EFE
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Por ello, afirmó que estas condiciones generan una desventaja frente a otras selecciones que podrán permanecer concentradas cerca de sus sedes y reducir los tiempos de traslado.

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"Es un desafío para nuestros jugadores", afirmó Pasandideh, al referirse al desgaste físico y logístico que implicará viajar constantemente entre ambos lados de la frontera.

 Joebeth Terríquez / EFE
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Aunque la llegada la selección iraní se produjo a primeras horas del día, un reducido grupo de aficionados se congregó en el aeropuerto para dar la bienvenida al equipo, algunos portando banderas iraníes y teléfonos móviles para intentar captar imágenes de los futbolistas.

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El recibimiento se desarrolló bajo un fuerte operativo de seguridad coordinado por autoridades de distintos niveles de gobierno.

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Las restricciones aplicadas por Estados Unidos obligaron a las autoridades deportivas y a los organizadores a diseñar mecanismos especiales para garantizar el traslado de jugadores, entrenadores y personal acreditado.

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Irán jugará su primer partido del Mundial el 15 de junio en Los Ángeles contra Nueva Zelanda.

Joebeth Terríquez / EFE
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Irán, además comparte grupo con Bélgica y Egipto, a quienes enfrentará el 21 y 26 de este mes.

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