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Segunda vuelta con falta de material en mesas: así se desarrollan las elecciones en Perú

En esta segunda vuelta se enfrentan la hija del expresidente Alberto Fujimori y el izquierdista Roberto Sánchez, siendo más de 27,3 millones de peruanos invitados a salir a votar

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 09:58
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La falta de material electoral para desarrollar la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú vuelve a reportarse en algunas mesas al inicio de la jornada, mismo indiente presentado en la primera vuelta de las elecciones.

 Foto: EFE
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Media hora después del inicio del horario de votación de este domingo, todavía había mesas cuyos miembros señalaban no disponer de los elementos necesarios para poder recibir a los electores, si bien aparentemente en un número menor en comparación a la primera vuelta del 12 de abril, cuando esta situación se produjo a mayor escala en la capital Lima.

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En algunos colegios, las listas de electores y papeletas de votación llegaron minutos antes del comienzo de la jornada de votación, previsto para las 7:00 a.m., lo que retrasó la instalación de las mesas pese a que sus miembros estaban preparados a la hora convenida, según indicaron funcionarios electorales a medios nacionales.

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En esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales se enfrentan la derechista Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000); y el izquierdista Roberto Sánchez, escudero y representante del encarcelado expresidente Pedro Castillo

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El candidato izquierdista Roberto Sánchez exhortó a los peruanos a ir a votar con "esperanza de hacer más fuerte" el país. "Vamos con la esperanza de hacer más fuerte nuestra patria", manifestó Sánchez, que compite en representación del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022) antes de dirigirse a votar en esta jornada.

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Por su parte, la candidata derechista a la Presidencia de Perú, Keiko Fujimori, aseguró este domingo antes de votar en la segunda vuelta de las elecciones que Colombia va a tener un cambio de gobierno al pronunciarse con respecto a los comicios del próximo 21 de junio en el vecino país, donde se enfrentarán el ultraderechista Abelardo de la Espriella y el izquierdista Iván Cepeda.

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"Buscamos, de cara a enfrentar la criminalidad organizada y el narcotráfico la voluntad de que todos países en esta zona, especialmente los más afectados, Ecuador, Perú, Chile y Colombia, que va a tener un cambio de gobierno, podamos trabajar de manera estrecha", dijo la candidata.

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Más de 27,3 millones de peruanos están convocados a las urnas para elegir a la opción que obtendrá el derecho de gobernar el país por los próximos cinco años (2026-2031), lo que será el noveno presidente del país en los últimos diez años, tras una década de inestabilidad política por una sucesión de destituciones presidenciales promovidas desde el Parlamento.

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Las autoridades electorales de Perú habían puesto énfasis en garantizar el pleno reparto del material electoral en todo el país tras las incidencias de la primera vuelta, que hicieron que algunos colegios en Lima abriesen con cinco horas de retraso y que incluso un grupo de trece locales lo hiciesen al día siguiente, en un hecho inédito en el país.

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Esta situación alimentó las denuncias de fraude, sin pruebas sólidas, vertidas por el candidato ultraderechista Rafael López Aliaga, que cree que se afectó a sus votantes al registrarse este problema únicamente en sectores de Lima, su bastión electoral, sobre todo al quedarse fuera de la segunda vuelta por apenas 21.000 votos.

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Los primeros votos en escrutarse de las segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú fueron los emitidos en las mesas establecidas en los consulados peruanos en Asia y Oceanía, cuya votación ya concluyó tras haber sido los primeros del mundo en abrir.

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Sin embargo, los resultados de estas mesas no se visualizarán oficialmente hasta el cierre de los colegios en Perú, previsto para las 17.00 hora local (22.00 GMT), momento en el que se habilitará la plataforma digital que muestra los resultados oficiales del escrutinio.

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