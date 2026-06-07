  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías deportes

¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras

Lionel Messi no jugó ante Honduras y esta vez tomó una determinación que no se había dado en juegos anteriores ante representaciones catrachas

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 10:03
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
1 de 10

Lionel Messi no jugó ante Honduras y esta vez decidió no hacer algo que había hecho antes cuando enfrentaba a representaciones catrachas. ¿Qué fue y por qué?

Foto: El Heraldo
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
2 de 10

Honduras perdió 2-0 vs Argentina en Texas, juego donde marcaron Lautaro Martínez de penal y Giuliano Simeone.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
3 de 10

Lionel Messi no tuvo participación ya que no se encontraba al 100% y Lionel Scaloni está cuidándolo para la Copa del Mundo.

Foto: EFE
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
4 de 10

Messi saludó a los aficionados que estaban en el estadio y al concluir el partido tuvo ciertos gestos con los jugadores hondureños.

Foto: EFE
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
5 de 10

En esta ocasión Lionel Messi no regaló su camisa ni se tomó fotos con los jugadores de la Bicolor. A David Ruiz lo saludó de manera efusiva porque son compañeros en el Inter Miami.

Fotos: Carlos Pérez | Mauricio Ayala - El Heraldo
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
6 de 10

Al concluir el encuentro se fue al campo para saludar a los jugadores de Honduras, pero con ninguno se tomó una foto como en ocasiones anteriores.

Foto: Cortesía redes
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
7 de 10

Todos los futbolistas de Honduras se tuvieron que conformar con el saludo y esta vez nadie ingresó con celulares o tablets para una postal con él.

Foto: Cortesía redes
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
8 de 10

Ni siquiera le hicieron el gesto del cambio de camisa porque Messi no portaba una y nadie llevaba un celular para las fotos.

Foto: Cortesía redes
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
9 de 10

En el último partido ante Honduras previo al Mundial 2022 se dio el caso que hasta miembros del cuerpo técnico de Honduras aprovecharon para tomarse fotos con el argentino.

Foto: Cortesía redes
¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras
10 de 10

Fue viral en ese momento Edwin Solani Solano tomando fotos con una tablet y la marca personal de Héctor Castellanos, que al final pudo conseguir su foto y camisa de Messi. En 2025 visitó Honduras con Inter Miami en un amistoso ante Olimpia, regaló dos camisas y se tomó fotos con los integrantes del conjunto merengue.

Foto: Cortesía redes
Cargar más fotos