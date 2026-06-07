¿Y ahora qué pasó? La decisión que tomó Messi con los jugadores de Honduras

Lionel Messi no jugó ante Honduras y esta vez decidió no hacer algo que había hecho antes cuando enfrentaba a representaciones catrachas. ¿Qué fue y por qué?
Honduras perdió 2-0 vs Argentina en Texas, juego donde marcaron Lautaro Martínez de penal y Giuliano Simeone.
Lionel Messi no tuvo participación ya que no se encontraba al 100% y Lionel Scaloni está cuidándolo para la Copa del Mundo.
Messi saludó a los aficionados que estaban en el estadio y al concluir el partido tuvo ciertos gestos con los jugadores hondureños.
En esta ocasión Lionel Messi no regaló su camisa ni se tomó fotos con los jugadores de la Bicolor. A David Ruiz lo saludó de manera efusiva porque son compañeros en el Inter Miami.
Al concluir el encuentro se fue al campo para saludar a los jugadores de Honduras, pero con ninguno se tomó una foto como en ocasiones anteriores.
Todos los futbolistas de Honduras se tuvieron que conformar con el saludo y esta vez nadie ingresó con celulares o tablets para una postal con él.
Ni siquiera le hicieron el gesto del cambio de camisa porque Messi no portaba una y nadie llevaba un celular para las fotos.
En el último partido ante Honduras previo al Mundial 2022 se dio el caso que hasta miembros del cuerpo técnico de Honduras aprovecharon para tomarse fotos con el argentino.
Fue viral en ese momento Edwin Solani Solano tomando fotos con una tablet y la marca personal de Héctor Castellanos, que al final pudo conseguir su foto y camisa de Messi. En 2025 visitó Honduras con Inter Miami en un amistoso ante Olimpia, regaló dos camisas y se tomó fotos con los integrantes del conjunto merengue.