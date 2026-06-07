¿Qué relación tiene con Erling Haaland? Así es Estrella Roja, el nuevo club de Liga Nacional

Estrella Roja es el nuevo club de Liga Nacional, institución del oriente de Honduras. ¿Cómo es este equipo y por qué tiene una relación con el noruego Erling Haaland?
Estrella Roja se coronó campeón de Liga de Ascenso al vencer en la finalísima al Hondupino de Trojes, El Paraíso, con global de 4-1.
Este club juega de local en el Marcelo Tinoco de Danlí, El Paraíso, escenario que ya sabe acoger partidos de Liga Nacional.
El último club originario de El Paraíso que estuvo en Liga Nacional fue el Club Deportivo Súper Estrella, quien descendió oficialmente de la Primera División de Honduras en la temporada 1992-1993.
Uno de los futbolistas que participa en el Estrella Roja es el veterano Reinieri Mayorquín, que fue campeón en Marathón y Motagua. Otros conocidos son Frelys López y Edwin Munguía, joven delantero que pertenece a Motagua.
Uno de los beneficios que tendrá Estrella Roja es que es un equipo autóctona de la zona oriental y cuenta con muchos aficionados que irán a verlo a Liga Nacional.
El Marcelo Tinoco de Danlí tiene capacidad para unos 5 mil aficionados y en una ocasión acogió una final de Liga Nacional entre Olimpia y Motagua.
El técnico del Estrella Roja es Óscar Isaula, quien fue delantero nacionalizado guatemalteco y ayer, día de la final, tuvo que enterrar a su señor padre.
¿Y cuál es la relación con Erling Haaland? Pues que ahí juega el portero hondureño José García, el mismo que recibió 12 goles de Noruega en un Mundial Sub20 y 9 de parte de Haaland.
Haaland destrozó a Honduras en ese Mundial Sub20 de 2019, marcando la carrera del portero "Manotas" Mejía que jugaba en ese momento en Real España.