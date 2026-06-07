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Tagliafico lo acepta y se refiere si hubo falta o no en penal de Honduras sobre Argentina

El defensor de la selección de Argentina, Nicolás Tagliafico, se ha referido a falta que fue sancionada como penal en juego ante Honduras

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 09:38
Tagliafico lo acepta y se refiere si hubo falta o no en penal de Honduras sobre Argentina

Nicolás Tagliafico ha hablado sobre la falta que recibió por Meléndez.

College, Station, Estados Unidos.- Nicolás Tagliafico, defensor de la selección de Argentina se refirió a la polémica falta que recibió dentro del área por el hondureño Cristopher Meléndez.

Cuando el cronómetro marcaba el minuto 34 el árbitro estadounidense Víctor Rivas no dudó y sancionó penal a favor de la campeona del mundo en la cancha del estadio Kyle Field de College Station.

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La jugada fue revisada y segundos después se comunicó que el árbitro estaba en lo correcto, aunque en la toma que proporcionaba la cadena de televisión no se apreciaba bien la acción de juego.

El penal se sancionó y el encargado de ejecutarlo fue el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, que no falló tras potente derechazo en la porteria que defendía Edrick Menjívar.

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Por lo que tras el partido, el medio de comunicación argentino, TYC Sports, le ha preguntado al defensor del Olympique de Lyon si existió en realidad una falta.

"Sí, me pisa, creo que sin querer porque es una situación donde quiere tocar la pelota, pero me pisa el pie", manifestó Tagliafico a TYC Sports.

Al final la selección de Argentina se impuso 2-0 sobre Honduras, el otro tanto fue marcado por el atacante del Atlético de Madrid, Giuliano Simeone.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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