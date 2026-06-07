Tagliafico lo acepta y se refiere si hubo falta o no en penal de Honduras sobre Argentina

College, Station, Estados Unidos.- Nicolás Tagliafico, defensor de la selección de Argentina se refirió a la polémica falta que recibió dentro del área por el hondureño Cristopher Meléndez. Cuando el cronómetro marcaba el minuto 34 el árbitro estadounidense Víctor Rivas no dudó y sancionó penal a favor de la campeona del mundo en la cancha del estadio Kyle Field de College Station.

La jugada fue revisada y segundos después se comunicó que el árbitro estaba en lo correcto, aunque en la toma que proporcionaba la cadena de televisión no se apreciaba bien la acción de juego. El penal se sancionó y el encargado de ejecutarlo fue el delantero del Inter de Milán, Lautaro Martínez, que no falló tras potente derechazo en la porteria que defendía Edrick Menjívar.