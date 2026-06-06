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Señalan el culpable en el Honduras ante Argentina y lo que dicen del equipo de Molina

Los medios ha reaccionado tras el partido entre Honduras y Argentina en College Station, Texas, donde señalan el culpable del juego

  • Actualizado: 06 de junio de 2026 a las 21:56
Señalan el culpable en el Honduras ante Argentina y lo que dicen del equipo de Molina
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Los medios ha reaccionado tras el partido entre Honduras y Argentina en College Station, Texas, donde señalan el culpable del juego
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La Nación de Argentina catalogó de cómodo el triunfo ante la selección de Honduras.
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"El campeón está listo", señala la prensa internacional tras el 2-0 de la Albiceleste sobre Honduras.
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Diario Olé de Argentina.
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TyC Sports de Argentina dejó sus valoraciones sobre el triunfo de 2-0 ante Honduras.
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FoxSports de Argentina.
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La red social de X oficial de la Selección de Argentina.
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Diario Olé de Argentina señaló el blooper que se cometió al momento del Himno de ellos.
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Periodista colombiano señaló como pésimo el trabajo del árbitro tras el penal sancionado a favor de la Argentina en el amistoso ante Honduras.
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En las redes sociales hubo indignación por el penal sancionado a favor de Argentina ante Honduras.
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SportsCenter de ESPN sobre el penal anotado por Lautaro Martínez en el Argentina vs Honduras.
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Claro Sports de México.
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Diario LA Prensa de Honduras.
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91 mil personas ingresaron al partido y fue catalogado como locura la cantidad de seguidores presentes en el Argentina vs Honduras.
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"Sin Messi y sin despeinarse", señaló Diario Diez de Honduras.
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