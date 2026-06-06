Señalan el culpable en el Honduras ante Argentina y lo que dicen del equipo de Molina

Los medios ha reaccionado tras el partido entre Honduras y Argentina en College Station, Texas, donde señalan el culpable del juego
La Nación de Argentina catalogó de cómodo el triunfo ante la selección de Honduras.
"El campeón está listo", señala la prensa internacional tras el 2-0 de la Albiceleste sobre Honduras.
Diario Olé de Argentina.
TyC Sports de Argentina dejó sus valoraciones sobre el triunfo de 2-0 ante Honduras.
FoxSports de Argentina.
La red social de X oficial de la Selección de Argentina.
Diario Olé de Argentina señaló el blooper que se cometió al momento del Himno de ellos.
Periodista colombiano señaló como pésimo el trabajo del árbitro tras el penal sancionado a favor de la Argentina en el amistoso ante Honduras.
En las redes sociales hubo indignación por el penal sancionado a favor de Argentina ante Honduras.
SportsCenter de ESPN sobre el penal anotado por Lautaro Martínez en el Argentina vs Honduras.
Claro Sports de México.
Diario LA Prensa de Honduras.
91 mil personas ingresaron al partido y fue catalogado como locura la cantidad de seguidores presentes en el Argentina vs Honduras.
"Sin Messi y sin despeinarse", señaló Diario Diez de Honduras.