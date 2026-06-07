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Adolescente capitalino muere tras ser acribillado a disparos en La Paz

Sus familiares contaron que recientemente se había ido de la colonia El Pedregal, para residir son su pareja en la ciudad de La Paz

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 10:44
Adolescente capitalino muere tras ser acribillado a disparos en La Paz

Su cuerpo fue ingresado a la morgue del Ministerio Público (MP), para realizar la autopsia médico legal.

 Foto: El Heraldo

La Paz, Honduras.- Un menor de edad fue ultimado al recibir múltiples disparos de arma de fuego, la tarde del sábado 6 de junio en la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz, en la zona central de Honduras.

El crimen ocurrió a eso de las 2:00 de la tarde, en una de las colonias de la periferia de esa ciudad, cuando el adolescente, al parecer, salía de la casa en la que vivía, para hacer una compra en una pulpería cercana.

La víctima respondía en vida al nombre de Ángel Isaac Díaz Cerrato, quien el 22 de abril recién pasado había cumplido sus 16 años de edad.

Ángel Isaac era originario de Tegucigalpa,pero hace unos meses se había ido a vivir a La Paz, según el relato de sus familiares, quienes llegaron a la morgue del Ministerio Público (MP), para retirar el cadáver de su pariente.

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Además, contaron que no vivía con sus familiares cercanos, sino que ya hacía vida marital con una joven originaria de esa zona del país, y que por ello se había mudado a La Paz.

Oficio

El ahora extinto laboraba como lavador de carros en un 'carwash' de La Paz, aseguraron sus parientes, quienes expresaron desconocer qué fue lo que pudo haber ocurrido para que le quitaran la vida.

El domicilio anterior de Ángel Díaz fue en la colonia El Pedregal, en la capital, dónde creció junto a su familia.

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El cuerpo fue trasladado el sábado, desde La Paz, a Medicina Forense, en la capital, para realizarle la autopsia médico-legal. Su cuerpo presentaba al menos 10 perforaciones de arma de fuego.

Sus familiares esperaban este día que les fueran entregados los restos mortales del menor, no sin antes hacer un análisis conocido como odontograma, para verificar que se trata de él, ya que por ser menor de edad, aún no puede ser identificado mediante huellas dactilares.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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