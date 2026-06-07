Adolescente capitalino muere tras ser acribillado a disparos en La Paz

La Paz, Honduras.- Un menor de edad fue ultimado al recibir múltiples disparos de arma de fuego, la tarde del sábado 6 de junio en la ciudad de La Paz, del departamento de La Paz, en la zona central de Honduras.

El crimen ocurrió a eso de las 2:00 de la tarde, en una de las colonias de la periferia de esa ciudad, cuando el adolescente, al parecer, salía de la casa en la que vivía, para hacer una compra en una pulpería cercana.

La víctima respondía en vida al nombre de Ángel Isaac Díaz Cerrato, quien el 22 de abril recién pasado había cumplido sus 16 años de edad.

Ángel Isaac era originario de Tegucigalpa,pero hace unos meses se había ido a vivir a La Paz, según el relato de sus familiares, quienes llegaron a la morgue del Ministerio Público (MP), para retirar el cadáver de su pariente.