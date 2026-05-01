Cae alias "El Tío", presunto líder de la Pandilla 18, tras matar a un menor en Villa Nueva

Tegucigalpa, Honduras.- Casi de forma infraganti, un presunto pandillero fue capturado la noche del jueves 30 de abril, tras raptar y luego asesinar a disparos a un adolescente de 14 años de edad. El crimen y posterior captura se registró en el sector número uno de la colonia Villa Nueva, al oriente de la capital de la República. A eso de las 9:00 de la noche del jueves, familiares reportaron a la Policía Nacional (PN), el rapto del menor Omar Ovidio Muñoz Domínguez, en el sitio antes mencionado. El jovencito fue perseguido durante varios minutos por los estrechos callejones del sector uno de la Villa Nueva, por dos sujetos, quienes con arma en mano ejecutaron la persecución. Al llegar a los límites de una quebrada que atraviesa la zona, lograron darle alcance y privarlo de su libertad.

Minutos después se escucharon fuertes y repetidas detonaciones de arma de fuego; los sicarios habían acabado con la vida de Omar Ovidio; eran las 9:45 de la noche del jueves.



Uno de los sospechosos

Posterior al asesinato, y al tener conocimiento del crimen y de su móvil, agentes asignados a la Division de Delitos Contra la Vida de la Direccción Policial de Investigaciones (DPI), se desplazaron para el lugar dónde se produjo el crimen, dándole captura a uno de los pandilleros y supuesto participante en el hecho. Este responde al nombre de Juaquín Donay Hernández Hernández, de 38 años de edad, alias "El Tío", originario de Marcala, departamento de La Paz, pero residente en el sector uno de la colonia Villa Nueva.