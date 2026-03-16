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Cae presunto pandillero alias “Chalupa” por asesinato de joven en Tegucigalpa

Según las investigaciones, el detenido abrió fuego contra un joven de 20 años que se transportaba en motocicleta, provocándole la muerte en el sector uno de la colonia Nueva Suyapa

  • Actualizado: 16 de marzo de 2026 a las 10:15
Cae presunto pandillero alias “Chalupa” por asesinato de joven en Tegucigalpa

“Chalupa”, según las autoridades, ostenta el rango de “homie” dentro de la estructura criminal.

 Foto: Cortesía.

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional de Honduras capturaron a un supuesto integrante de la Pandilla 18, acusado de participar en el asesinato de un joven ocurrido en las últimas horas en la capital.

El detenido es un hombre de 25 años, conocido con el alias de “Chalupa”, quien según las autoridades ostenta el rango de “homie” dentro de la estructura criminal.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la División Especial de Delitos Contra la Vida, en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), durante un operativo realizado en Tegucigalpa.

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De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió alrededor de las 2:00 de la madrugada del domingo, cuando la víctima, identificada como Deybi Isaac Hernández Matamoros, de 20 años, se dirigía en su motocicleta hacia la colonia Nueva Suyapa.

Según el informe policial, el joven fue interceptado y perseguido por seis sujetos que se transportaban en tres motocicletas. Al llegar al sector número uno de la colonia, el sospechoso alias “Chalupa” presuntamente lo esperaba en la vía pública y, sin mediar palabra, abrió fuego en reiteradas ocasiones contra la víctima, provocándole la muerte de forma inmediata.

Tras procesar la escena del crimen, equipos especializados de la DPI realizaron labores de seguimiento y lograron ubicar y capturar al sospechoso en el mismo sector donde reside.

El detenido fue puesto a la orden de la fiscalía correspondiente para iniciar el proceso judicial en su contra por los delitos de homicidio y homicidio en su grado de ejecución de tentativa.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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