Cae presunto pandillero alias “Chalupa” por asesinato de joven en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Policía Nacional de Honduras capturaron a un supuesto integrante de la Pandilla 18, acusado de participar en el asesinato de un joven ocurrido en las últimas horas en la capital.

El detenido es un hombre de 25 años, conocido con el alias de “Chalupa”, quien según las autoridades ostenta el rango de “homie” dentro de la estructura criminal.

La captura fue ejecutada por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a través de la División Especial de Delitos Contra la Vida, en coordinación con la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC), durante un operativo realizado en Tegucigalpa.