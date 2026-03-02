Capturan a alias “Plomo”, sospechoso de asesinar a expolicías en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- En menos de 24 horas, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dieron captura a un hombre supuesto responsable del robo y homicidio de Andrés Isaí Tercero Fernández y Manuel Grijalva Romero, dos expolicías en el municipio de La Ceiba, Atlántida.

El joven, de 23 años, fue identificado únicamente bajo el alias “Plomo”, quien fue detenido tras labores de vigilancia, seguimiento e investigación realizadas por equipos especializados.

El crimen se registró en la aldea Corozal, municipio de La Ceiba, donde ambos exagentes se encontraban departiendo dentro de su vivienda, cuando un sujeto a bordo de una motocicleta llegó al lugar y abrió fuego contra ellos.