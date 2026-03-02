Capturan a alias “Plomo”, sospechoso de asesinar a expolicías en La Ceiba

Atlántida, Honduras.- En menos de 24 horas, agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) dieron captura a un hombre supuesto responsable del robo y homicidio de Andrés Isaí Tercero Fernández y Manuel Grijalva Romero, dos expolicías en el municipio de La Ceiba, Atlántida.
El joven, de 23 años, fue identificado únicamente bajo el alias “Plomo”, quien fue detenido tras labores de vigilancia, seguimiento e investigación realizadas por equipos especializados.
El crimen se registró en la aldea Corozal, municipio de La Ceiba, donde ambos exagentes se encontraban departiendo dentro de su vivienda, cuando un sujeto a bordo de una motocicleta llegó al lugar y abrió fuego contra ellos.
Ambos cuerpos quedaron en la parte trasera de la casa, donde autoridades policiales llegaron al lugar para iniciar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero del responsable.
Ese mismo domingo, en horas de la tarde, autoridades dieron con la captura del sospechoso del crimen. El detenido es originario y residente de La Ceiba y sería presunto integrante de la estructura criminal Mara Salvatrucha (MS-13).
Las autoridades le decomisaron un teléfono celular color azul, que presuntamente utilizaba para la coordinación de actividades ilícitas, el cual será analizado como parte del proceso investigativo.
Sobre el crimen
La versión brindada por la portavoz policial Dania Cruz Silva, indica que el individuo llegó en motocicleta hasta la parte trasera de la vivienda donde se encontraban las víctimas y les disparó en repetidas ocasiones.
Tras cometer el ataque, el sospechoso huyó del lugar, mientras equipos policiales acordonaron la escena y levantaron las primeras diligencias investigativas.