Capturan a hombre que mató a su tío en Valle

La detención fue ejecutada por funcionarios asignados a la Unidad Departamental de Investigación Criminal #17 (UDIC-17), con sede en Nacaome, quienes, mediante trabajos de investigación, lograron ubicar y capturar al sospechoso en la misma comunidad donde ocurrió el hecho.

Valle, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturaron a un individuo acusado de participar en un homicidio ocurrido el 25 de diciembre de 2025 en la aldea Las Posas, municipio de Aramecina, departamento de Valle.

El detenido es un periodista de 39 años, originario y residente de la aldea Las Posas, contra quien pesaba una orden de captura emitida el 16 de febrero del presente año por el Juzgado de Letras Seccional de Nacaome, Valle , por suponerlo responsable del delito de homicidio.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima fue identificada como Marlon Ramón Medina Miranda. El hecho se observó cuando ambos se encontraron saliendo de bebidas alcohólicas en la vivienda de la víctima, donde sostuvieron una discusión motivada por problemas personales que derivaron en un forcejeo.

Durante el altercado, el ahora detenido presuntamente tomó un casco con el que habría golpeado en repetidas ocasiones a Medina Miranda, provocándole graves heridas.

Tras la agresión, el afectado fue trasladado inicialmente al hospital de San Lorenzo, Valle, y posteriormente remitido a un centro asistencial de Tegucigalpa, donde falleció el 26 de diciembre de 2025 debido a la gravedad de las lesiones.

La DPI informó que, mediante pruebas técnicas y científicas recopiladas durante la investigación, se logró vincular al sospechoso con el crimen.

El imputado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes para que responda por el delito que se le imputa.