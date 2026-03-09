Decomisan cuatro armas a aficionados de la barra “Mega Locos” que viajaban a Tegucigalpa

La acción fue ejecutada por agentes de la Unidad Metropolitana de Policía Número 2 (UMEP-2), quienes detuvieron el vehículo para una revisión de rutina cuando ingresaba a Tegucigalpa por la carretera CA-5, a la altura del sector de El Durazno.

Tegucigalpa, Honduras.- Una inspección preventiva realizada por la Policía Nacional a un autobús que transportaba aficionados de la barra “Mega Locos” del Club Deportivo Real España permitió el decomiso de cuatro armas de fuego.

Durante el registro, los agentes encontraron cuatro armas de fuego —dos pistolas y dos revólveres— junto con su respectiva munición, por lo que fueron decomisadas de inmediata como medida preventiva.

Según el informe preliminar, no se reportaron personas detenidas; Sin embargo, el decomiso de las armas evitó que pudieran generarse actos de violencia asociados a barras organizadas que, en algunos casos, son infiltradas por personas vinculadas a hechos delictivos.

El autobús procedía de San Pedro Sula, Cortés, y transportaba seguidores del Real España que se dirigieron a la capital para apoyar a su equipo en el encuentro programado para la tarde de este domingo frente a Olimpia, en el Estadio Nacional José de la Paz Herrera “Chelato Uclés”.

Como parte del plan de seguridad para el encuentro deportivo, la Policía Nacional desarrolla operativos de control y prevención en los accesos a Tegucigalpa y en los alrededores del estadio, con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados.