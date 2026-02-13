Desmantelan taller de motos robadas en La Era y cae “El Pirata”

Tegucigalpa, Honduras.- Agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) desmantelaron en la capital un taller clandestino donde se presume se manejaban motocicletas robadas y detuvieron a alias “El Pirata”, señalado por el delito de robo con violencia e intimidación. Tras labores de búsqueda, vigilancia y seguimiento, dieron con la captura del ciudadano de 20 años, originario de San Pedro Sula, identificado únicamente con el alias de “El Pirata”.

Según información recabada por los investigadores, el detenido sería presunto miembro activo de una estructura criminal conocida como "El Vaquero", vinculada al delito de robo con violencia e intimidación en distintos sectores de la capital. Durante el operativo, los agentes de la DPI recuperaron cinco motocicletas de diferentes marcas, las cuales presentaban denuncia de robo interpuesta recientemente por sus propietarios. Además, decomisaron múltiples piezas y partes de motocicletas que se encontraban en una vivienda ubicada en la colonia La Era, de Tegucigalpa, la cual era utilizada como taller para el desmantelamiento de vehículos de dos ruedas reportados como robados.