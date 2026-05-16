INP realizará análisis de la salud mental a menores que conviven con sus madres en PNFAS

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional Penitenciario (INP), realizará por primera vez, una jornada de análisis de salud mental la que estará dirigida a los menores que conviven con sus madres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara. El objetivo de la iniciativa forma parte de las acciones que se implementan y que están orientadas al fortalecimiento de la atención integral en la primera infancia.

Como parte de la iniciativa, se desarrolló un simulacro de aplicación de la herramienta psicológica infantil denominada Escala de Desarrollo Merrill-Palmer, la cual permite evaluar aspectos relacionados con el neurodesarrollo de niños y niñas desde los primeros meses de nacimiento hasta los cuatro años de edad. La actividad tuvo como propósito fortalecer los procesos de evaluación y atención especializada que se brindan a los menores que permanecen en el Hogar Sala Cuna dentro del recinto femenino. Para el desarrollo del simulacro se contó con la participación de hijos del personal del área de Psicología del INP.