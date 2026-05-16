INP realizará análisis de la salud mental a menores que conviven con sus madres en PNFAS

Tegucigalpa, Honduras.-El Instituto Nacional Penitenciario (INP), realizará por primera vez, una jornada de análisis de salud mental la que estará dirigida a los menores que conviven con sus madres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) en Támara.
El objetivo de la iniciativa forma parte de las acciones que se implementan y que están orientadas al fortalecimiento de la atención integral en la primera infancia.
Como parte de la iniciativa, se desarrolló un simulacro de aplicación de la herramienta psicológica infantil denominada Escala de Desarrollo Merrill-Palmer, la cual permite evaluar aspectos relacionados con el neurodesarrollo de niños y niñas desde los primeros meses de nacimiento hasta los cuatro años de edad.
La actividad tuvo como propósito fortalecer los procesos de evaluación y atención especializada que se brindan a los menores que permanecen en el Hogar Sala Cuna dentro del recinto femenino.
Para el desarrollo del simulacro se contó con la participación de hijos del personal del área de Psicología del INP.
Asimismo, gracias al apoyo del Ministerio Público, que facilitó el uso de la Cámara Gesell, se logró conocer de manera práctica el procedimiento de aplicación de las evaluaciones especializadas en la niñez temprana.
Las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario destacaron que “la jornada representa un avance significativo en la implementación de estrategias enfocadas en el bienestar emocional, psicológico y social de los niños y niñas que viven junto a sus madres privadas de libertad, promoviendo espacios de atención digna y especializada dentro del Sistema Penitenciario Nacional”.
En el Hogar Sala Cuna de la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social, permanecen 25 menores de edad junto a sus madres, los que serán evaluados por el personal especializado del INP.
Las autoridades detallaron que lo que se busca es que los infantes tengan mejor calidad de vida dentro del penal y evitar que sufran trastornos por estar encerrados con sus progenitoras.