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Mauricio Dubón recibe visita de campeón del mundo durante partido de los Braves

Durante el juego en el que los Braves recibieron a los Boston Red Sox, el español Carles Puyol presenció la victoria del equipo del hondureño y compartió con él tras el partido

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 12:07
Mauricio Dubón recibe visita de campeón del mundo durante partido de los Braves

Mauricio Dubón junto a Carles Puyol.

 Foto: @carles5puyol en Instagram

Atlanta, Estados Unidos.- Aunque no fuera su mejor noche al bate, Mauricio Dubón vivió un momento muy especial tras la victoria 3-2 de los Atlanta Braves sobre los Boston Red Sox.

Una vez finalizado el encuentro, el pelotero hondureño tuvo la posibilidad de compartir de cerca con Carles Puyol, legendario exdefensor español que ganó el Mundial de 2010, que se encontraba en el Truist Park presenciando el juego de Grandes Ligas.

Dubón y sus compañeros, Raisel Iglesias y Ángel Piva, estuvieron junto al excapitán del Barcelona, a quien de paso le obsequiaron camisetas y pelotas firmadas.

La camiseta que Dubón le regaló a Puyol

La camiseta que Dubón le regaló a Puyol

 (Foto: @carles5puyol en Instagram)
Braves dominan la MLB y Mauricio Dubón brilla como figura: los impresionantes números del hondureño

Tras el encuentro, "Puyi" agradeció a Dubón por el recibimiento y compartió las fotografías de su experiencia presenciando por primera vez un martido de la MLB.

"Gracias Braves por invitarme, Disfruté mi primer partido de béisbol en directo, lo pasé increíble. Gracias Mauricio Dubón, Raisel Iglesias y Ángel Piva", escribió Puyol.

Los Atlanta Braves aprovecharon la presencia de Carles Puyol en territorio estadounidense para extenderle la invitación y visitar su estadio. El exdefensor actualmente es embajador de FIFA en el tour del trofeo de la Copa Mundial por las sedes en Estados Unidos, además, el catalán estará presente en el torneo como comentarista para una televisora mexicana.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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