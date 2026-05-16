Mauricio Dubón recibe visita de campeón del mundo durante partido de los Braves

Atlanta, Estados Unidos.- Aunque no fuera su mejor noche al bate, Mauricio Dubón vivió un momento muy especial tras la victoria 3-2 de los Atlanta Braves sobre los Boston Red Sox. Una vez finalizado el encuentro, el pelotero hondureño tuvo la posibilidad de compartir de cerca con Carles Puyol, legendario exdefensor español que ganó el Mundial de 2010, que se encontraba en el Truist Park presenciando el juego de Grandes Ligas.

Dubón y sus compañeros, Raisel Iglesias y Ángel Piva, estuvieron junto al excapitán del Barcelona, a quien de paso le obsequiaron camisetas y pelotas firmadas.

Tras el encuentro, "Puyi" agradeció a Dubón por el recibimiento y compartió las fotografías de su experiencia presenciando por primera vez un martido de la MLB. "Gracias Braves por invitarme, Disfruté mi primer partido de béisbol en directo, lo pasé increíble. Gracias Mauricio Dubón, Raisel Iglesias y Ángel Piva", escribió Puyol.