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El hondureño Mauricio Dubón responde, pero los Marineros sorprenden a Bravos en MLB

Bravos de Atlanta se quedan con 26-12 en el Este de la Liga Nacional, sigue con el mejor promedio

  • Actualizado: 06 de mayo de 2026 a las 17:09
El hondureño Mauricio Dubón responde, pero los Marineros sorprenden a Bravos en MLB

Dubón continúa sumando números positivos en la campaña y demostrando regularidad ofensiva.

 Foto: Cortesía.

Seattle, Estados Unidos.- Los Seattle Mariners dieron la sorpresa en casa al vencer 3-1 a los Bravos de Atlanta y quedarse con la serie 2-1, la primera que pierden en la temporada, frenando así el buen momento que atravesaba la novena en la temporada 2026 de las Grandes Ligas.

El hondureño Mauricio Dubón volvió a tener participación con los Bravos y conectó un sencillo en la alta de la cuarta entrada. El catracho terminó la jornada con cuatro turnos oficiales al bate, manteniéndose como una pieza constante dentro de la alineación.

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Y en la defensiva, haciendo honor al Guante de Oro al mejor Utility, el sampedrano inició como jardinero central, pero terminando como campocorto en el juego.

Pese a la derrota de Atlanta, Dubón continúa sumando números positivos en la campaña y demostrando regularidad ofensiva. El utility hondureño alcanzó su juego número 35 de la temporada.

Las estadísticas del catracho reflejan 127 turnos al bate, 17 carreras anotadas, 34 imparables, 9 dobles, 2 triples, 2 cuadrangulares y 20 carreras impulsadas, dejando su promedio ofensivo en .268.

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Se viene un rally tremendo para los Bravos de Atlanta, que dominan la Liga Nacional y enfrentan a uno de sus contendientes en la misma zona. Del viernes al domingo se medirán en la serie a los bicampeones: Los Angeles Dodgers, donde figura el japonés Shohei Ohtani.

Bravos de Atlanta se quedan con 26-12 en el Este de la Liga Nacional, sigue con el mejor promedio. De lejos los sigues los Phillies de Philadelphia, Nationals de Washington, Marlins de Miami y Mets de New York.

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Franklin Martínez
Franklin Martínez
Periodista

Reportero y redactor desde 2010 en las plataformas de impreso y digital en Grupo OPSA (Diario Diez, La Prensa y El Heraldo) . Formado en las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula.

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