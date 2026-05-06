El hondureño Mauricio Dubón responde, pero los Marineros sorprenden a Bravos en MLB

Seattle, Estados Unidos.- Los Seattle Mariners dieron la sorpresa en casa al vencer 3-1 a los Bravos de Atlanta y quedarse con la serie 2-1, la primera que pierden en la temporada, frenando así el buen momento que atravesaba la novena en la temporada 2026 de las Grandes Ligas. El hondureño Mauricio Dubón volvió a tener participación con los Bravos y conectó un sencillo en la alta de la cuarta entrada. El catracho terminó la jornada con cuatro turnos oficiales al bate, manteniéndose como una pieza constante dentro de la alineación.

Y en la defensiva, haciendo honor al Guante de Oro al mejor Utility, el sampedrano inició como jardinero central, pero terminando como campocorto en el juego. Pese a la derrota de Atlanta, Dubón continúa sumando números positivos en la campaña y demostrando regularidad ofensiva. El utility hondureño alcanzó su juego número 35 de la temporada. Las estadísticas del catracho reflejan 127 turnos al bate, 17 carreras anotadas, 34 imparables, 9 dobles, 2 triples, 2 cuadrangulares y 20 carreras impulsadas, dejando su promedio ofensivo en .268.