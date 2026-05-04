Fichajes: De Motagua a la MLS, Olimpia va por crack y DT de Real España responde a Costa Rica

Jeaustin Campos - Merlyn Villarreal, periodista costarricense, le consultó al DT de Real España ¿Si Alajuelense le hiciera una propuesta como técnico aceptaría? Y esto respondió: “Me queda un año más de contrato en Real España, estoy concentrado en eso. Pero si, si se diera, tendrían que negociar con el club y pagar la cláusula”.