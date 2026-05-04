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Fichajes: De Motagua a la MLS, Olimpia va por crack y DT de Real España responde a Costa Rica

Estos son los últimos rumores de cara al mercado de verano en el fútbol de Honduras

  • Actualizado: 04 de mayo de 2026 a las 13:10
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Olimpia y Motagua comienzan a moverse; defensor sería legionario. Te mostramos los últimos movimientos del mercado de fichajes en Honduras.

 Fotos: Cortesía.
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Roberto Moreira - El experimentado delantero paraguayo no seguiría en los Lobos, su contrato se venció.
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Georgie Welcome - El veterano delantero de 41 años ya no tiene contrato con Platense y su renovación está en manos de la directiva.
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Celio Valladares - Actualmente no tiene contrato con los Lobos de la UPNFM, pero tiene el aval para continuar.
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Yeison Sánchez - El volante tiene opciones de jugar en la Liga Nacional de Honduras luego de su paso por el Atlético Independiente de la Liga de Ascenso, donde destacó con las Panteras Negras.
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Merlin Bonilla - El portero terminó su contrato con Platense donde fue titular indiscutible, desconoce si volverá al Leones de la segunda división.
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Jordi Franco - El mediocampista se quedó sin contrato en el CD Choloma y desconoce su continuidad con los maquileros.
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Carlos Róchez - Quedó como agente libre y esperará negociar con la directiva de UPNFM.
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Jairo Róchez - Otro de los jugadores que tampoco tiene garantizado seguir con los Lobos al terminar su vínculo contractual.
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Marcos Morales - El chileno no sería renovado en la Jauría de los Lobos y sería una baja.
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Kilmar Peña - Goleador con 11 tantos para UPNFM tiene ofertas de otros clubes nacionales y medita cambiar de aires.
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Samuel Pozantes - El lateral derecho no ha renovado con Platense y ya es agente libre. Media Liga Hondubet lo quiere.
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Jainer Bermúdez - El joven defensa de 16 años, dejó grandes sensaciones en el torneo Clausura con Choloma y dos grandes lo siguen.
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Jeaustin Campos - Merlyn Villarreal, periodista costarricense, le consultó al DT de Real España ¿Si Alajuelense le hiciera una propuesta como técnico aceptaría? Y esto respondió: “Me queda un año más de contrato en Real España, estoy concentrado en eso. Pero si, si se diera, tendrían que negociar con el club y pagar la cláusula”.
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Alex Güity - El guardameta culminó su préstamo por un año con Lobos UPNDM procedente de Olimpia, donde si vuelve competirá con Onán Rodríguez y Edrick Menjívar.
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Marco Tulio Aceituno - El delantero del CD Choloma, fue anotador de 8 goles y volverá a Real España, ya fue avisado que hará la pretemporada con el dueño de su ficha.
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Giancarlo Sacaza - Motagua tendría ofertas por el zaguero, quien se ha consolidado y la MLS sería una buena opción.
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Luis Hernández - El joven, en medio de la foto, es conocido que Motagua lo quiere, pero el Olimpia también lo pretende fichar y Marathón no está lejos, lo quiere.
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