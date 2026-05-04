Fichajes: De Motagua a la MLS, Olimpia va por crack y DT de Real España responde a Costa Rica

Olimpia y Motagua comienzan a moverse; defensor sería legionario. Te mostramos los últimos movimientos del mercado de fichajes en Honduras.
Roberto Moreira - El experimentado delantero paraguayo no seguiría en los Lobos, su contrato se venció.
Georgie Welcome - El veterano delantero de 41 años ya no tiene contrato con Platense y su renovación está en manos de la directiva.
Celio Valladares - Actualmente no tiene contrato con los Lobos de la UPNFM, pero tiene el aval para continuar.
Yeison Sánchez - El volante tiene opciones de jugar en la Liga Nacional de Honduras luego de su paso por el Atlético Independiente de la Liga de Ascenso, donde destacó con las Panteras Negras.
Merlin Bonilla - El portero terminó su contrato con Platense donde fue titular indiscutible, desconoce si volverá al Leones de la segunda división.
Jordi Franco - El mediocampista se quedó sin contrato en el CD Choloma y desconoce su continuidad con los maquileros.
Carlos Róchez - Quedó como agente libre y esperará negociar con la directiva de UPNFM.
Jairo Róchez - Otro de los jugadores que tampoco tiene garantizado seguir con los Lobos al terminar su vínculo contractual.
Marcos Morales - El chileno no sería renovado en la Jauría de los Lobos y sería una baja.
Kilmar Peña - Goleador con 11 tantos para UPNFM tiene ofertas de otros clubes nacionales y medita cambiar de aires.
Samuel Pozantes - El lateral derecho no ha renovado con Platense y ya es agente libre. Media Liga Hondubet lo quiere.
Jainer Bermúdez - El joven defensa de 16 años, dejó grandes sensaciones en el torneo Clausura con Choloma y dos grandes lo siguen.
Jeaustin Campos - Merlyn Villarreal, periodista costarricense, le consultó al DT de Real España ¿Si Alajuelense le hiciera una propuesta como técnico aceptaría? Y esto respondió: “Me queda un año más de contrato en Real España, estoy concentrado en eso. Pero si, si se diera, tendrían que negociar con el club y pagar la cláusula”.
Alex Güity - El guardameta culminó su préstamo por un año con Lobos UPNDM procedente de Olimpia, donde si vuelve competirá con Onán Rodríguez y Edrick Menjívar.
Marco Tulio Aceituno - El delantero del CD Choloma, fue anotador de 8 goles y volverá a Real España, ya fue avisado que hará la pretemporada con el dueño de su ficha.
Giancarlo Sacaza - Motagua tendría ofertas por el zaguero, quien se ha consolidado y la MLS sería una buena opción.
Luis Hernández - El joven, en medio de la foto, es conocido que Motagua lo quiere, pero el Olimpia también lo pretende fichar y Marathón no está lejos, lo quiere.