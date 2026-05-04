Lamentable: Las tristes imágenes de cómo quedó la grama del estadio Morazán tras concierto en SPS

EL HERALDO se trasladó hasta el estadio Francisco Morazán de San Pedro Sula para presenciar el grave estado de la grama tras concierto de Eddie Herrera en SPS.
El concierto de Eddie Herrera por el Día de las Madres ya se realizó en el estadio Morazán de San Pedro Sula.
El mismo fue organizado por la Alcaldía de San Pedro Sula, de forma insólita en el estadio Morazán, al cual se le hizo una millonaria inversión para dejar la grama de primer nivel.
Tras el evento, la cancha del coloso sampedrano quedó muy afectada, con varios “pelones” visibles en distintas zonas del terreno.
Una gran mancha se observa en el césped, evidenciando el impacto de la actividad extradeportiva.
Además, las tarimas aún no han sido desmontadas, lo que agrava la situación del campo.
El fin de semana está programado el clásico entre Real España y Olimpia por las triangulares del Clausura 2026.
Sin embargo, el Morazán, casa de la “Máquina”, difícilmente estaría listo para este importante duelo.
Durante el evento, miles de personas ingresaron al césped, muchos sentados y otros de pie.
La enorme tarima instalada dejó daños significativos, especialmente en la zona de la portería norte del recinto.
Varias lonas cubrieron gran parte de la cancha, pero aún así se vio afectado directamente el césped híbrido.
El terreno de juego ya mostraba desgaste en jornadas anteriores de la Liga Nacional.
La inversión superior a los 40 millones de lempiras en la grama contrasta con su deterioro actual.
El césped híbrido, considerado en su momento de los mejores del país, luce ahora muy golpeado.
El uso del estadio para conciertos vuelve a generar fuertes cuestionamientos contra la Alcaldía de San Pedro Sula, encargados del mismo.
El Morazán evidencia que los eventos no deportivos podrían pasarle factura a los demás escenariosimportantes del fútbol hondureño.