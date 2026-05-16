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En un 22.89% se ha ejecutado el presupuesto general 2026 de Honduras

Si bien se aprobaron L444,335.8 millones para el instrumento de este ejercicio fiscal refleja una reducción de L838.2 millones

  • Actualizado: 16 de mayo de 2026 a las 12:50
En un 22.89% se ha ejecutado el presupuesto general 2026 de Honduras

Desde el pasado 23 de abril se encuentra vigente el presupuesto 2026 y antes se dispuso del presupuesto 2025 prorrogado que alcanzó hasta los L443,736.4 millones.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- El Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el presente ejercicio fiscal reporta una ejecución a la fecha del 22.89% equivalente a 101,501.9 millones de lempiras.

Así lo constató EL HERALDO al verificar los datos divulgados por la Secretaría de Finanzas (Sefin) que también refleja una reducción del monto aprobado en relación al vigente.

El instrumento de desarrollo aprobado para 2026 asciende a 444,335.8 millones de lempiras, sin embargo, la cuantía en vigor es de 443,497.6 millones, una diferencia de L838.2 millones.

Para lo que resta de este año queda un saldo de 341,995.7 millones de lempiras.

De los ocho grupos de gasto el de servicios personales que abarca el cumplimiento de retribuciones salariales de funcionarios de la administración central e instituciones descentralizadas, las contribuciones a los sistemas de la seguridad social tanto públicos como privados concentra el 26.2% del total del presupuesto en vigor con un monto que suma los L116,524 millones.

¿A cuánto ascienden las partidas de los poderes del Estado para 2026?

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Álvaro Mejía
Álvaro Mejía
Periodista

Licenciado en Periodismo, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) con amplia experiencia en análisis y cobertura noticiosa económica, política y Congreso Nacional. Redactor de la sección Dinero y Negocios (D&N).

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