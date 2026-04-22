Presupuesto aprobado es “financiable y ejecutable”, asegura ministro de Finanzas

Tegucialpa, Honduras.-El ministro de Finanzas, Emilio Hércules, informó que el nuevo presupuesto aprobado por el Congreso Nacional permitirá dinamizar la ejecución administrativa del Estado, tras un proceso de socialización con los diputados para aclarar dudas sobre su implementación. “Hemos dedicado tiempo para poder contestar las diferentes preguntas, las interrogantes que tenía cada uno de los diputados y de esta manera aclarar cómo íbamos a ejecutar este presupuesto”, expresó el funcionario.

De acuerdo con Hércules, la votación alcanzada la noche del martes representa un paso importante para que las distintas secretarías de Estado puedan iniciar la ejecución de los fondos de manera inmediata. A pesar de que el presupuesto presenta una reducción de 25 mil millones de lempiras en comparación con el proyecto anterior, el ministro aseguró que se trata de una planificación más realista.

“Es un presupuesto financiable, es un presupuesto ejecutable”, subrayó, al tiempo que explicó que este ajuste permitirá una mejor administración de los recursos públicos. El titular de Finanzas también destacó que el nuevo esquema incluye mecanismos que obligan a las instituciones a actuar con transparencia, advirtiendo sobre responsabilidades para aquellas unidades ejecutoras que incumplan lo establecido. En cuanto a las asignaciones, señaló que existen incrementos sustanciales en áreas prioritarias como educación y salud. Asimismo, mencionó mejoras salariales dirigidas a la escala básica de la Policía Nacional y a la tropa de las Fuerzas Armadas, con el objetivo de dignificar sus condiciones laborales. “El incremento que se está llevando a cabo en el Tribunal de Cuentas también es muy bueno para que pueda reconocérsele a las personas que están trabajando y que están haciendo carrera en estas instituciones”, indicó. Hércules agregó que el Ministerio Público recibirá un fortalecimiento enfocado especialmente en el ámbito tecnológico, lo que permitirá mejorar sus capacidades operativas. De igual manera, se contemplan recursos para el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), orientados a modernizar sus sistemas.