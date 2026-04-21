Honduras tendrá un presupuesto de más de L444,335 millones en 2026 tras aprobación en el Congreso

La aprobación contó con el respaldo fundamental de las bancadas de los partidos Nacional y Libertad, y Refundación (Libre), en un debate donde la participación técnica se mezcló con el proselitismo y los ataques frontales entre los parlamentarios.

Con un monto de 444,335,810,947.00 lempiras, la normativa financiera fue ratificada tras la dispensa de dos debates y una discusión por capítulos que culminó después de las 11:00 p.m., evitando los cuestionados "madrugones" que caracterizaron a la administración anterior de Luis Redondo.

Tegucigalpa, Honduras.- ​En una jornada maratónica que se extendió hasta altas horas de la noche, el pleno del Congreso Nacional aprobó este martes el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República para el ejercicio fiscal 2026.

​A pesar de que el dictamen final integró diversas consideraciones sugeridas durante la socialización, el hemiciclo fue escenario de participaciones que poco aportaron al análisis financiero.

Muchos diputados centraron sus intervenciones en exaltar la figura del actual mandatario, mientras que otros utilizaron el tiempo en el micrófono para intercambiar reproches y discursos de odio entre las fuerzas políticas, distrayendo por momentos el foco de la discusión sobre el instrumento que regirá las finanzas públicas durante el presente año.

​“Este presupuesto apuesta por una inversión responsable, la eficiencia del uso de los recursos y el fortalecimiento de la disciplina y de la responsabilidad fiscal; hemos socializado con distintos sectores este producto y hemos explicado que estamos ajustándolo a un instrumento que es realista, responsable, financiable, transparente y ejecutable”, puntualizó el ministro de Finanzas, Emilio Hércules.

​El funcionario, quien permaneció en el salón de sesiones para responder las interrogantes de los jefes de bancada, destacó que el plan de arbitrios para 2026 refleja un aumento significativo en áreas sociales críticas.

Según el titular de Finanzas, el sector Educación recibirá un incremento superior a los 3,700 millones de lempiras, mientras que Salud experimentará un alza de más de 2,000 millones. Asimismo, las carteras de Seguridad y Defensa verán fortalecidos sus recursos con aumentos que superan los 1,830 y 1,524 millones de lempiras, respectivamente, buscando robustecer la operatividad del Estado frente a la criminalidad.

​Hércules también subrayó el compromiso con la descentralización al anunciar un incremento sustancial en las transferencias municipales, las cuales pasarán del 5.8% al 7.3%.

Este ajuste busca dotar de mayor capacidad de respuesta a los gobiernos locales, mientras que entes contralores y de justicia como el Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) y la Procuraduría General de la República (PGR) también recibieron asignaciones adicionales para fortalecer la transparencia y la fiscalización del gasto público.

​“No les pedimos solamente aprobar un presupuesto, les pedimos acompañar una decisión de país para ordenar nuestras finanzas, recuperar la confianza y construir; en nombre del gobierno del presidente Nasry Juan Asfura Zablah reiteramos nuestra plena disposición al diálogo y a la construcción conjunta de mejores soluciones”, acotó el funcionario de Finanzas.

​Por su parte, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, cerró la sesión agradeciendo el esfuerzo técnico de la Comisión de Presupuesto y de la Secretaría de Finanzas para lograr un consenso en una de las leyes más importantes del año. Zambrano defendió la estructura del gasto y aseguró que el diseño del mismo permitirá que la administración central cumpla con las expectativas generadas durante el proceso electoral reciente, enfocando los fondos en proyectos de impacto directo para la población.​“El gobierno de Nasry Asfura no va a fallar, se van a cumplir las promesas de campaña y este presupuesto es para todo el pueblo hondureño”, aseguró el titular del Legislativo.​La aprobación del presupuesto reformulado se da bajo la premisa de mantener un déficit fiscal controlado y una política de endeudamiento responsable, priorizando la inversión pública productiva.

Al finalizar la votación, los representantes del Ejecutivo reiteraron que el país entrará en una fase de estabilidad financiera, enviando un mensaje de tranquilidad a los sectores productivos y a la ciudadanía en general sobre la ejecución transparente de los más de 444 mil millones de lempiras aprobados para este ciclo fiscal.