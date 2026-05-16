The Rasmus llega a Honduras por primera vez en octubre

La banda finlandesa The Rasmus anunció que llegará a Latinoamérica con su Weirdo Tour, con el que promociona su más reciente material discográfico.
Honduras está en la lista publicada por la banda, que apartó el 18 de octubre próximo para presentarse ante su público catracho.
Radio House Casa Campo será el escenario de este concierto que trae por primera vez a una de las bandas de rock alternativo más populares en lo que va de este siglo.
El valor de la entrada es de 2,700 lempiras, y puede adquirirlas en www.bmticket.com, en la página aparece una sola localidad: Zona BMP.
La banda The Rasmus fue fundada en 1994 en Helsinki, Finlandia, cuando sus integrantes aún estaban en la escuela. Pero fue hasta 2003 que alcanzó la fama mundial gracias al álbum Dead Letters. Aunque su primer disco de estudio fue "Into", en 2001. Este a la vez fue el primer álbum lanzado en otros países de Europa, donde alcanzó el puesto número 1.
Pero si "Into" los sacó de Finlandia a Europa, Dead Letters los lanzó al mundo, con 1.7 millones de copias vendidas, 8 discos de oro y 6 Platinum Music Certification Awards.
De ese disco se deriva el sencillo In the Shadows, el tema que cantó toda una generación a inicios de los 2000. Esta canción recibió dos discos de platino y vendió más de 1 millón de copias, rompiendo el récord de ventas. Además superó los 100 millones de reproducciones en Spotify.
Apenas ayer se anunció la gira y en Chile las localidades en preventa ya están agotadas.
El calendario publicado en el Instagram de la banda incluye conciertos en El Salvador, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Chile, Brasil, Uruguay y Argentina.
Fans de diferentes países de la banda finlandesa celebran que Latinoamérica sea parte del Weirdo Tour. Lauri Ylönen, Eero Heinonen, Aki Hakala y Emilia “Emppu” Suhonen finalmente regresan a este continente.