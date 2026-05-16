The Rasmus llega a Honduras por primera vez en octubre

La banda The Rasmus fue fundada en 1994 en Helsinki, Finlandia, cuando sus integrantes aún estaban en la escuela. Pero fue hasta 2003 que alcanzó la fama mundial gracias al álbum Dead Letters. Aunque su primer disco de estudio fue "Into", en 2001. Este a la vez fue el primer álbum lanzado en otros países de Europa, donde alcanzó el puesto número 1.