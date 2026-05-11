Braves dominan la MLB y Mauricio Dubón brilla como figura: los impresionantes números del hondureño

Atlanta, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves del hondureño Mauricio Dubón se han convertido en el equipo más dominante de las Grandes Ligas en este arranque de temporada 2026. Hasta el momento, la novena de Atlanta posee el mejor récord de toda la MLB con marca de 28 victorias y 13 derrotas, colocándose como uno de los serios candidatos al título. El conjunto dirigido por Walt Weiss ha destacado de manera increíble en las dos fases importantes del juego, como lo son la ofensiva y pitcheo. "The America's Team" viene de ganar una importante serie en Los Ángeles ante los poderosos Dodgers de Shohei Ohtani, cerrando una gira complicada y fuera de casa con balance de 6-3.

Uno de los puntos más fuertes de los Braves ha sido su ofensiva explosiva. Figuras como Matt Olson, Drake Baldwin, Ozzie Albies y Michael Hrris. han liderado un lineup de bateo que ha puesto en aprietos de manera constante a los lanzadores rivales. El estadounidente Olson ha sido el bateador más productivo del equipo con 14 cuadrangulares y 36 carreras impulsadas, colocándose entre los líderes ofensivos de toda la MLB. En el pitcheo, Atlanta también ha encontrado consistencia. Chris Sale ha recuperado su mejor versión y ya suma seis victorias y 56 ponches, mientras que Bryce Elder ha sorprendido con una efectividad de 1.81, la mejor de la Liga Nacional hasta el momento. Otro de los nombres importantes en esta gran campaña ha sido el hondureño Mauricio Dubón. El dos veces Guante de Oro catracho se ha ganado un lugar importante en la novena de Atlanta gracias a su versatilidad defensiva y su aporte ofensivo desde su llegada, proveniente de los Astros de Houston. Hasta la fecha, Dubón registra un average de bateo de .271, con 2 jonrones, 23 carreras impulsadas y OPS de .741. Su OBP es de .331 De hecho, ayer fue figura en la serie ante Dodgers, conectando un doble productor de tres carreras que encaminó la victoria de los Braves en el tercer y último juego. La incorporación del "Duby" para esta temporada ha resultado un acierto para el equipo de Walt Weiss. Su capacidad para jugar en varias posiciones y responder ofensivamente le ha permitido convertirse en una pieza muy valiosa. Cabe destacar que en Houston su participación era muy poca y aún así logró ganar dos Guantes de Oro como mejor Utility de la MLB.

Los líderes ofensivos de Atlanta

* Matt Olson es la gran figura ofensiva del equipo. Lidera a los Braves en jonrones, carreras impulsadas y OPS, siendo uno de los mejores bateadores de toda la MLB. * Drake Baldwin ha sido la gran revelación ofensiva de Atlanta. El receptor novato mantiene promedio arriba de .300 y ya suma 9 cuadrangulares. * Ozzie Albies atraviesa uno de los mejores inicios de campaña de su carrera, bateando para .322. * Mauricio Dubón es otra gran sorpresa. El hondureño suma 39 hits, 10 dobles, 2 triples y 23 impulsadas. Además, ha anotado 18 carreras.

* La estrella Ronald Acuña Jr. todavía no explota ofensivamente como en sus mejores años, pero ya suma 7 bases robadas y sigue siendo determinante en la parte alta del lineup.

Dubón entre los mejores a la defensiva