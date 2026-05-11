Keyrol Figueroa jugará en la Selección de Honduras: Así fue anunciado el jugador del Liverpool

Tegucigalpa, Honduras.- La espera terminó. La Federación de Fútbol de Honduras confirmó este lunes que el joven delantero Keyrol Figueroa finalmente representará a la Selección Nacional de Honduras, en una noticia que ha provocado ilusión de cara al nuevo proceso rumbo al Mundial 2030. A través de un comunicado, la FFH anunció la decisión del atacante nacido en Tegucigalpa y formado en las inferiores del Liverpool de Inglaterra, quien durante los últimos años había defendido a las selecciones menores de Estados Unidos.

“Keyrol Figueroa se une al sueño de todo un país”, publicó la federación hondureña. Además, compartieron unas palabras del propio futbolista: “Representar a Honduras es lo más bonito”. La noticia pone fin a una larga incertidumbre alrededor del futuro internacional del hijo del histórico exseleccionado hondureño Maynor Figueroa, quien durante años fue capitán y referente de la "H". Aunque Keyrol disputó torneos juveniles con Estados Unidos en categorías Sub-17, Sub-19 y Sub-20, nunca llegó a jugar oficialmente con la selección absoluta norteamericana, situación que mantenía abierta la posibilidad de representar a Honduras. En los últimos meses, el director deportivo de la Selección de Honduras, Francis Hernández, y el técnico José Francisco Molina, habían ntensificado el acercamiento con el futbolista y su entorno. Meses atrás habían reconocido públicamente que Honduras mantenía “la puerta abierta” para convencer al atacante del Liverpool. La incorporación de Keyrol representa una enorme apuesta a futuro para la selección hondureña. Con apenas 19 años, el delantero es considerado una de las joyas jóvenes con mayor proyección en Centroamérica. En la temporada reciente ha destacado con el Liverpool Sub-21, donde logró consolidarse como uno de los atacantes más prometedores de la academia inglesa.

Figueroa firmó su primer contrato profesional con Liverpool en 2024 y desde entonces ha sido seguido de cerca por el cuerpo técnico de la selección hondureña. Incluso llegó a ser convocado por el primer equipo del club inglés para un compromiso de copa, aumentando todavía más las expectativas sobre su carrera.

Comunicado de la FFH

Keyrol Figueroa se une al sueño de todo un país. Con la convicción de quien conoce sus raíces, el delantero ha decidido vestir los colores de la Selección Nacional de Honduras. Tras un proceso de crecimiento en el fútbol internacional, Keyrol elige el camino del corazón y el compromiso con la H.