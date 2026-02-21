Capturan a cinco pandilleros cuando pretendían asesinar a una persona en la Flor del Campo

Tegucigalpa, Honduras.- Cinco integrantes de la Pancilla 18, fueron capturados por agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) cuando pretendían asesinar a una persona.
La acción policial la ejecutaron los uniformados en las últimas horas en la colonia Flor del Campo de Comayagüela y detuvieron a los cinco implicados en cometer el acto delictivo.
Entre los capturados se encuentran: Ricardo Enrique Laínez López alias “El Macherano” de 29 años de edad, quien según las investigaciones había sido procesado por cometer los delitos de extorsión y portación ilegal de armas de fuego.
Además, Marvin Gustavo Suarez Rodríguez, de 31 años de edad, alias “El Tavo” quien tenía antecedentes por el delito de tráfico de drogas; Anthony de Jesús Flores, de 19 años de edad, alias “El Scuby”, quien había sido procesado por tráfico de drogas, probación de libertad, asociación ilícita.
También fueron detenidos Christopher Daniel Alvarado de 19 años, alias “Cris” y un menor infractor de 16 años de edad.
De acuerdo al informe de la Dipampco, los cinco integrantes de la estructura criminal fueron sorprendidos por los equipos de la Dipamcpo en el momento en que se preparaban para asesinar a una persona que habían privado de la libertad.
Al momento de la captura a los detenidos se les decomisó un arma de fuego que era utilizada para cometer los actos ilícitos, droga, munición, una mototaxi y teléfomos celulares.
Los cinco detenido fueron remitidos a la Fiscalía junto a las evidencias decomisadas para continuar con el proceso judicial que establece la ley.
Los equipos de investigación realizarán los análisis del arma decomisada en los laboratorios de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) para determinar si ha sido utilizada para cometer homicidios en la colonia Flor del Campo y zonas aledañas.
Además, se realizarán operativos en busca de armas de grueso calibre y establecer si la munición decomisada sería utilizada para cometer crímenes en algunos puntos de la capital.