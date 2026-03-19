Dos jóvenes mueren en accidente de motocicleta en Marcala, La Paz

La Paz, Honduras.- Dos personas muertas fue el saldo que dejó un accidente de tránsito en la carretera de Marcala, La Paz.

La tragedia ocurrió exactamente en el kilómetro 17, en la carretera que conduce desde Marcala, La Paz, hacia La Esperanza, Intibucá.

Las víctimas han sido identificadas como Keidy Rixela, de 28 años, y Gerson Jonathan Lorenzo, de 20. Los familiares confirmaron que tenían una relación.

De manera preliminar se conoce que se conducían a bordo de una motocicleta y venían desde La Esperanza hacia el sector de San Antonio.