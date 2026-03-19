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Dos jóvenes mueren en accidente de motocicleta en Marcala, La Paz

Un accidente de motocicleta dejó dos personas muertas en la carretera que conecta Marcala, La Paz con La Esperanza. Aquí los detalles

  • Actualizado: 19 de marzo de 2026 a las 17:16
Dos jóvenes mueren en accidente de motocicleta en Marcala, La Paz

as víctimas fueron encontradas sin vida en un guindo, luego de sufrir un accidente mientras se trasladaban en motocicleta.

 Foto: Captura

La Paz, Honduras.- Dos personas muertas fue el saldo que dejó un accidente de tránsito en la carretera de Marcala, La Paz.

La tragedia ocurrió exactamente en el kilómetro 17, en la carretera que conduce desde Marcala, La Paz, hacia La Esperanza, Intibucá.

Las víctimas han sido identificadas como Keidy Rixela, de 28 años, y Gerson Jonathan Lorenzo, de 20. Los familiares confirmaron que tenían una relación.

De manera preliminar se conoce que se conducían a bordo de una motocicleta y venían desde La Esperanza hacia el sector de San Antonio.

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Los familiares aseguraron que dejaron de tener comunicación con ellos alrededor de las 12 de la tarde.

AL rededor de las 3:00 de la tarde se reportó el hallazgo de los dos cuerpos sin vida.

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Se presume que el vehículo habría perdido los frenos y, tras el fuerte impacto, ambas personas fallecieron.

Los dos cuerpos fueron encontrados en un guindo, boca abajo, junto a la motocicleta en la que se conducían.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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