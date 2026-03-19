Dos jóvenes mueren en accidente de motocicleta en Marcala, La Paz

La Paz, Honduras.- Dos personas muertas fue el saldo que dejó un accidente de tránsito en la carretera de Marcala, La Paz.
La tragedia ocurrió exactamente en el kilómetro 17, en la carretera que conduce desde Marcala, La Paz, hacia La Esperanza, Intibucá.
Las víctimas han sido identificadas como Keidy Rixela, de 28 años, y Gerson Jonathan Lorenzo, de 20. Los familiares confirmaron que tenían una relación.
De manera preliminar se conoce que se conducían a bordo de una motocicleta y venían desde La Esperanza hacia el sector de San Antonio.
Los familiares aseguraron que dejaron de tener comunicación con ellos alrededor de las 12 de la tarde.
AL rededor de las 3:00 de la tarde se reportó el hallazgo de los dos cuerpos sin vida.
Se presume que el vehículo habría perdido los frenos y, tras el fuerte impacto, ambas personas fallecieron.
Los dos cuerpos fueron encontrados en un guindo, boca abajo, junto a la motocicleta en la que se conducían.