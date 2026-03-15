Hilda y su hijo: quiénes eran las víctimas del accidente en Potrerillos

Esta es la foto en vida de Hilda Ester Gutiérrez Vásquez y Kíver Alejandro Pineda Gutiérrez, originarios de Marcala, La Paz, quienes murieron en un accidente en Potrerillos, Cortés, cuando se dirigían a una playa en Omoa.
Kíver Alejandro Pineda Gutiérrez, de tan solo seis años, según relató su hermano, perdió la vida junto a su madre; su cuerpo quedó muy cerca del de ella.
Hilda Ester Gutiérrez Vásquez, según se conoció, se dedicaba a la agricultura y había salido de viaje con sus hijos para festejar el cumpleaños número 13 de su hijo mayor.
El pequeño Kenneth Vásquez, hijo de Hilda, logró sobrevivir a la tragedia. "Hoy cumplía 13 años y se murió mi mamá", dijo el menor.
El trágico accidente vial dejó como saldo preliminar a una madre y a su hijo muertos, así como varios heridos, a la altura de la comunidad de Nueva Garroba, en Potrerillos, Cortés.
Según relatos de los sobrevivientes, el grupo había salido desde Marcala, en el departamento de La Paz, con destino hacia el norte de Honduras, en una excursión para celebrar el cumpleaños número 13 de uno de los hijos.
Testigos aseguran que el cuerpo de Hilda quedó colgado de una de las ventanas del vehículo y el de su hijo menor muy cerca de ella.
También relataron que el conductor de la unidad presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol; sin embargo, esta versión no ha sido confirmada por las autoridades.
"El chofer venía muy rápido. Debe ser castigado y multado por estas muertes y por todos los que resultamos golpeados", manifestó con indignación uno de los pasajeros. La escena era desgarradora: pertenecías de las víctimas quedaron alrededor, el busito color azul quedó completamente destruido y había sangre en varios puntos del lugar.
Hilda Ester participó en numerosas ocasiones en Radio Marcala, en programas de agricultura, ya que se dedicaba a la producción de hortalizas. Fue una gran emprendedora y siempre estuvo dispuesta a compartir todos sus conocimientos.