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Cae supuesto cabecilla de banda "La Kleivona": ofrecían medio millón de lempiras por él

Kleivin Orellana estaba en la lista de los más buscados en Honduras, por quien se ofrecía una recompensa de medio millón de lempiras. Así cayó el supuesto miembro de la banda criminal

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 09:52
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La Policía Nacional capturó a Kleivin Emison Orellana, quien figuraba en la lista de los más buscados de Honduras y por cuya información las autoridades ofrecían una recompensa de 500 mil lempiras.

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La detención se produjo durante una operación ejecutada en el municipio de Choloma, departamento de Cortés.

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De acuerdo con información policial, Orellana es señalado como supuesto integrante y cabecilla de la estructura criminal conocida como “La Kleivona”, un grupo delictivo organizado vinculado a actividades relacionadas con el tráfico de drogas y posesión ilegal de armas.

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La operación fue ejecutada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), con el apoyo del Comando de Operaciones Especiales (COE) de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales (DNFE) y de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC).

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Durante la intervención, las autoridades lograron la captura de tres personas, entre ellas Kleivin Emison Orellana, considerado por la Policía como el supuesto cabecilla del grupo delictivo investigado.

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En el operativo también se logró el decomiso de un importante arsenal que presuntamente era utilizado por la estructura criminal para sus actividades ilícitas.

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Entre lo incautado se contabilizan ocho armas largas de uso prohibido, 60 cargadores, 10 chalecos antibalas, cascos balísticos y dos vehículos tipo Rhino.

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Asimismo, los agentes policiales decomisaron cuatro paquetes que contenían supuesta cocaína, los cuales serán sometidos a los análisis correspondientes por parte de las autoridades competentes.

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Durante el desarrollo de la operación, los equipos policiales fueron atacados por presuntos integrantes de la estructura criminal, quienes abrieron fuego contra los agentes que participaban en el operativo.

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Ante la agresión armada, los funcionarios policiales repelieron el ataque.Como resultado del enfrentamiento, uno de los supuestos antisociales resultó herido y posteriormente falleció, mientras las autoridades continúan trabajando en el proceso de identificación correspondiente. Las tres personas capturadas fueron trasladadas hacia la ciudad de San Pedro Sula, donde serán puestas a la orden de las autoridades.

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