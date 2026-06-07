Muertos, heridos y edificios destruidos: fotos del caos en Beirut tras ataque de Israel

Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo alrededor de 3.600 personas han perdido la vida en el Líbano y, pese a que las hostilidades se han mantenido en el sur del país mediterráneo desde el inicio de la tregua de abril, Israel limitó sus acciones contra la capital en un gesto hacia Estados Unidos y para no comprometer las negociaciones de Washington con Irán.