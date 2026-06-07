Muertos, heridos y edificios destruidos: fotos del caos en Beirut tras ataque de Israel

Los ataques lanzados por Israel este domingo contra los suburbios meridionales de Beirut, capital de Líbano. Estos suburbios son conocidos como el Dahye y ahí los bombardeos causaron un número indeterminado de heridos, algunas muertes y dos edificios residenciales que fueron alcanzados por las bombas, pese a que el Ejército israelí afirmó que el objetivo era un cuartel general del grupo chií Hizbulá. Aquí las fotos:
La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que "el ataque contra los suburbios sur de Beirut tuvo como objetivo dos apartamentos en dos edificios en el área de Hawta al Ghadir, en dirección a Mreijeh, cerca de la estación Hashem", y añadió que "hay informes de heridos".
Hasta el momento, las autoridades libanesas no se han pronunciado oficialmente sobre la envergadura del ataque, aunque medios locales difundieron imágenes del bombardeo y de los daños provocados a los edificios, ubicados en áreas residenciales y en los que se puede ver una gran cantidad de transeúntes momentos después de la acción.
Este bombardeo contra el Dahye es el primero desde que el Líbano e Israel acordaran el miércoles un alto el fuego condicionado al cese de los ataques y presencia de Hizbulá, aliado iraní que rechazó la propuesta y volvió a llamar a las autoridades locales a abandonar las negociaciones.
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, anunció en un comunicado que sus fuerzas bombardearon el Dahye este domingo y apuntó que el objetivo fue "el cuartel general terrorista en el barrio de Dahye, en Beirut, en respuesta a los disparos de Hizbulá contra territorio israelí".
Desde el inicio del conflicto el pasado 2 de marzo alrededor de 3.600 personas han perdido la vida en el Líbano y, pese a que las hostilidades se han mantenido en el sur del país mediterráneo desde el inicio de la tregua de abril, Israel limitó sus acciones contra la capital en un gesto hacia Estados Unidos y para no comprometer las negociaciones de Washington con Irán.
Al menos dos personas murieron y otras 11 resultaron heridas por el ataque lanzado por Israel contra dos apartamentos en los suburbios meridionales de Beirut.
Según datos aún preliminares, el ataque dirigido contra dos apartamentos en la zona de Mreijeh-Hawta al Ghadir "provocó dos muertos y 11 heridos", sin aportar más detalles.
Por otro lado, cuatro personas, dos de ellas mujeres, murieron por un ataque israelí dirigido contra un vehículo en el oeste de la ciudad de Gaza (norte), informó la morgue del Hospital Shifa de esta ciudad, elevando a nueve el total de fallecidos por bombardeos israelíes contra la Franja este domingo.
"Cuatro mártires, incluyendo una mujer y un número de heridos, algunos de ellos críticos, como resultado de un bombardeo israelí dirigido contra un vehículo en la calle El Labidi, oeste de la ciudad de Gaza", recogió un comunicado previo a la confirmación de la morgue emitido por eel servicio de emergencias de la Defensa Civil gazatí instantes después del ataque.