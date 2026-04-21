Salud confirma incremento de casos de dengue en distintas regiones del país

Tegucigalpa, Honduras.- Las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal) informaron sobre el incremento en los casos sospechosos de dengue a nivel nacional. De acuerdo al reporte oficial, varias regiones sanitarias reflejan un aumento significativo en el comportamiento de esta enfermedad. Honduras, hasta la semana epidemiológica 14 (del 5 al 11 de abril), acumula un total de 2,425 casos sospechosos, según informó este martes el jefe de la Unidad de Vigilancia de la Salud, Homer Mejía. Durante la semana se notificaron 141 nuevos casos, lo que evidencia que el virus continúa circulando con intensidad en varias regiones del país.

En comparación con la semana anterior, zonas como la Región Metropolitana del Distrito Central reportan aumento de casos; pasó de 15 a 22 contagios, mientras que la región de Colón registró un incremento de nueve a 21 casos, y Yoro, el cual pasó de cinco a 15 casos sospechosos. El informe evidencia una tendencia al alza en múltiples zonas del país, mientras que algunas regiones mantienen estabilidad o presentan leve disminución. Del total de casos sospechosos, se reportan 28 que fueron confirmados como dengue grave; el resto son con y sin signos de alarma, informaron las autoridades. Los casos graves se concentran en Cortés, Francisco Morazán, Choluteca, Yoro, Copán y Santa Bárbara, donde las autoridades sanitarias mantienen vigilancia reforzada. Mejía explicó que el serotipo 3 del dengue es el predominante a nivel nacional; esta variante se asocia a mayores complicaciones clínicas, por lo que reiteró el llamado a acudir de inmediato a un centro asistencial ante síntomas como fiebre alta, dolor abdominal, vómitos. Los 2,425 casos acumulados que hay hasta la semana epidemiológica 14 indican que el país registra un promedio aproximado de 24 casos diarios de dengue. Este ritmo de contagio refleja una transmisión activa y sostenida, lo que podría traducirse en un aumento considerable de casos si no se intensifican las medidas de prevención en las próximas semanas.